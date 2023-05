Sylvester Stallone macht weiter Reality

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ hat eine zweite Staffel von «The Family Stallone» bestellt.

Paramount+ gab bekannt, dass die neue Doku-Seriemit dem Oscar-Nominierten Sylvester Stallone, seiner Frau Jennifer Flavin Stallone und den Töchtern Sophia, Sistine und Scarlet offiziell grünes Licht für die zweite Staffel erhalten hat. Außerdem brach das Debüt der Serie alle Rekorde und wurde zur Nummer eins unter den Original-Reality-Serien auf dem Dienst. Die erste Staffel, die am 17. Mai ihre Premiere feierte, ist jetzt auf Paramount+ in den USA, Kanada, Lateinamerika, Brasilien, Großbritannien, Australien und Italien zu sehen, weitere internationale Märkte werden folgen.Nachdem er einige der legendärsten Figuren der Filmgeschichte gespielt hat, ist der dreifach für den Academy Award nominierte Sylvester Stallone bereit, den Kameras Zugang zu dem zu gewähren, was er für die größte Rolle seines Lebens hält: Papa. Diese neue Serie, in der Stallones drei Töchter, seine Frau und er selbst mitspielen, bietet einen Platz am Tisch einer der berühmtesten Familien Hollywoods.«The Family Stallone» wird von MTV Entertainment Studios produziert, mit Benjamin Hurvitz und Nadim Amiry als ausführende Produzenten. Julie Pizzi, Farnaz Farjam und Jonathan Singer fungieren als ausführende Produzenten für Bunim-Murray Productions, mit Chris Ray und Jason Williams als Co-Executive Producers.