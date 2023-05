CNN en Espanol könnte gestrichen werden

US-Fernsehen

Der Nachrichtensender soll sich weiterhin erst einmal auf den englischsprachigen Markt der USA konzentrieren.

CNN wird den Großteil seiner spanischsprachigen Aktivitäten nach Mexiko-Stadt verlagern und die Produktion von Inhalten für das lineare Fernsehen zugunsten einer Arbeit reduzieren, die darauf abzielt, ein jüngeres Publikum zu erreichen, das mobile Videos bevorzugt. Der Umzug wird wahrscheinlich die Streichung von Arbeitsplätzen in Miami und Atlanta bedeuten, aber auch zu einem Anstieg von Arbeitsplätzen in Mexiko und Los Angeles führen, wo CNN mehr Mitarbeiter einstellen will, so eine Person, die mit den Plänen vertraut ist, die den Mitarbeitern am Donnerstagnachmittag mitgeteilt wurden. CNN-CEO Chris Licht hatte die Zukunft des spanischsprachigen Senders im November bei einem Town-Hall-Meeting angedeutet.Es geht um die Frage, wie die spanischsprachigen Zuschauer in einer Zeit, in der die Wirtschaftlichkeit großer Medienunternehmen auf dem Prüfstand steht, weiterhin erreicht werden können. CNN und seine Muttergesellschaft, Warner Bros. Discovery, haben bereits Kürzungen vorgenommen, aber die Frage, wie CNN en Espanol unter diesen Bedingungen weitergeführt werden kann, wird schon seit einiger Zeit diskutiert. In der Vergangenheit gab es bereits Diskussionen über die Schließung des Senders, der in den Vereinigten Staaten nur eine begrenzte Verbreitung von etwa neun Millionen Zuschauern hat.CNN en Espanol ist weltweit zu sehen und wird unter anderem in Argentinien, Spanien und Kolumbien verbreitet. Die Verantwortlichen sind der Meinung, dass eine stärkere Konzentration auf Inhalte für digitale Zuschauer dazu beitragen wird, die Relevanz des Senders für eine Zielgruppe zu erhalten, die tendenziell jünger ist als das traditionelle Fernsehpublikum. CNN hat in neue Studios in Mexiko-Stadt investiert, ebenso wie kürzlich in Abu Dhabi. Die leitenden Angestellten von CNN en Espanol werden wahrscheinlich in New York bleiben.