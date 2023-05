RTLZWEI startet neue Reality-Soap in der 17-Uhr-Stunde

TV-News

Xenia Prinzessin von Sachsen, Kader Loth und Eric Sindermann sollen in «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben» den problembehafteten Sendeplatz anschieben.

Derzeit testet RTLZWEI auf dem Sendeplatz um 17:05 Uhr die Kleingarten-Soap «Von Hecke zu Hecke», die in der ersten Sendewoche wechselhafte Marktanteile zwischen 1,5 und 4,3 Prozent beim werberelevanten Publikum einfuhr. Der Grünwalder Sender setzt in den kommenden zwei Wochen auf die Produktion der UFA Show & Factual, die letzte Ausgabe ist am 9. Juni zu sehen. Nun hat RTLZWEI ein Nachfolgeprogramm für die werktägliche 17-Uhr-Stunde angekündigt.Ab dem 12. Juni startet dann die Reality-Daily-Soap, in der zahlreiche Realitystars in einer Wohngemeinschaft in Berlin zusammenleben. Mit dabei sind Kader Loth und ihr Ehemann Isi, Xenia Prinzessin von Sachsen, Eric Sindermann und seine On-Off-Beziehung Sanja Alena, Melody Haase, Arielle Rippegather, Mike Cees und Ehefrau Michelle Monballijn und Gino Bormann. Außerdem begrüßt die Clique immer wieder ihre Freunde aus Köln wie Chris Broy, Diogo Sangre und Cosimo Citiolo samt Freundin Nathalie in der Hauptstadt.Geplant sind zunächst 15 Folgen, die von Filmpool Entertainment produziert werden. Im Mittelpunkt stehen Geschichten, die die Realitystars abseits der Shows beschäftigt. Außerdem geben sie in der Reality-Soap Einblicke in ihr Privatleben, wie RTLZWEI verspricht. Sie teilen Freud und Leid untereinander.