Neuer Produzent für die Emmys

US-Fernsehen

Jesse Collins Entertainment soll die diesjährige Preisverleihung für FOX herstellen.

Letztes Jahr hat Jesse Collins einen Emmy gewonnen. Dieses Jahr ist er der Produzent der Emmys. FOX und die Television Academy haben am Donnerstag bekannt geben, dass Jesse Collins Entertainment als Produzent der diesjährigen 75. Edition der Primetime-Emmys verpflichtet wurde.Bislang wurde noch kein Gastgeber benannt, und es sind noch viele Fragen offen, wie sich der Autorenstreik auf die diesjährige Emmy-Verleihung auswirken wird oder ob sich der Termin verschiebt. Die Ausstrahlung des Hauptereignisses ist jedoch nach wie vor für Montag, den 18. September um 20.00 Uhr auf FOX geplant.Jesse Collins Entertainment löst Done+Dusted und Hudlin Entertainment ab, die die Emmys in den Jahren 2020, 2021 und 2022 gemeinsam produziert hatten, wobei die ersten beiden Veranstaltungen von Covid beeinflusst wurden. D+D hatte die Emmys fünf Jahre in Folge produziert, nachdem sie bereits zwei Jahre lang die Emmys-Sendung produziert hatten, als sie sich 2020 mit Hudlin zusammentaten, um die unkonventionellen, von Covid beeinflussten Emmys ohne Publikum zu produzieren. Damals schrieb Hudlin als erster schwarzer Executive Producer der Primetime Emmys Geschichte."Als stolzer langjähriger Partner der Television Academy freuen wir uns, das Heimnetzwerk für das 75-jährige Jubiläum der Emmy Awards zu sein", sagte Allison Wallach, Präsidentin für ungeschriebene Programme bei Fox Entertainment. "Die diesjährige Zeremonie, die von Jesse, Dionne und Jeannae geleitet wird, verspricht einen besonderen Abend, der die unglaubliche Arbeit unserer Kollegen würdigt und die wunderbare Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Mediums feiert."