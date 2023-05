HBO beendet «How to With John Wilson»

US-Fernsehen

Nach der kommenden dritten Staffel zieht der Pay-TV-Sender den Stecker.

, die schrullige und oft überraschend ergreifende Doku-Comedy, die auf den Straßen von New York gedreht wurde, geht mit Staffel drei zu Ende. Sie wird am 28. Juli auf HBO und Max (dem Streamingdienst, der früher unter dem Namen HBO Max bekannt war) ausgestrahlt."Als wir mit der Arbeit an Staffel drei begannen, fand ich es aufregend, sie als die letzte zu betrachten. Das eröffnete uns eine Menge erzählerischer Möglichkeiten, die uns vorher nicht zur Verfügung standen, und gab uns die Freiheit, einige wirklich ehrgeizige Dinge auszuprobieren", sagte der Schöpfer, Dokumentarfilmer und selbst bezeichnete "ängstliche New Yorker" John Wilson in einer Erklärung. "Während ein Teil von mir froh wäre, «How To» auf unbestimmte Zeit weiterzumachen, bin ich sehr stolz darauf, dass sich der Stil und die Bilder überraschend anfühlen, und ich würde es vorziehen, die Serie zu beenden, solange das noch der Fall ist. Thematisch sind wir mit dem Finale auch an einem Fluchtpunkt angelangt, und es fühlte sich wie ein natürlicher Ort an, sich zu verabschieden.“In Staffel drei setzt Wilson "seine aufrichtige Mission der Selbstentdeckung, Erforschung und Beobachtung fort, während er das Leben seiner New Yorker Mitmenschen filmt und dabei versucht, alltägliche Ratschläge zu sechs neuen, täuschend einfachen und wild zusammengewürfelten Themen zu geben... Aufbauend auf Staffel zwei nehmen die Episoden unerwartete Wendungen, während [Wilson] durch eine neue Reihe von Themen navigiert, darunter: wie man eine öffentliche Toilette findet, wie man trainiert und wie man seine Ohren reinigt", so die Beschreibung.