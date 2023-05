VOD-Charts

Netflix hat mit «XO, Kitty» und «Stumm» zwei neue Erfolge gelandet, doch der Sieg geht an einen altbekannten Streaming-Dauerbrenner.

Dass «Queen Charlotte» in dieser Woche ihre Spitzenposition in den VOD-Charts verlieren würde, war nach dem deutlichen Reichweiten-Rückgang in der Vorwoche abzusehen. Doch Netflix hat zwei neue Serien parat, die früher oder später den Thron erklimmen könnten. In dieser Woche sitzt jedenfalls eine Gruppe von Nerds auf selbigen, dazu später mehr. Platz zehn geht in der 21. Kalenderwoche nicht an eine Serie, sondern an den Film, der sich mit 1,24 Millionen Abrufen in der zweiten Woche in den Top10 hält.Mit 1,41 Millionen Klicks bringt es, inzwischen ebenfalls bei Netflix verfügbar, auf Rang neun. Nur 20.000 Aufrufe mehr generierte der Sitcom-Klassiker. Die sechs New Yorker Freunde dürfen sich damit über den achten Platz freuen. Der «Bridgerton»-Spin-offfolgt auf Rang sieben. Zwischen dem 19. und 25. Mai reichte es laut den Marktforschern von Goldmedia „nur“ noch zu 1,55 Millionen Views.Auch in dieser Woche findet sichim Ranking wieder. Nach Platz zehn reicht es diesmal mit 1,67 Millionen Abrufen für Rang sechs. Haarscharf an der Zwei-Millionen-Marke istvorbeigeschrammt. Die Anwaltsserie wurde 1,99 Millionen Mal gestreamt. Netflix stellt den ersten Titel in dieser Woche, der mehr als zwei Millionen Klicks einfuhr. Dabei handelt es sich um die spanische Thriller-Serie, die hierzulande unter dem Titelvermarktet wird. 2,02 Millionen Klicks bedeuten Platz vier.Auf dem Treppchen findet sichein. Die Polizeiserie verbucht eine Reichweite von 2,17 Millionen. Ebenfalls neugestartet und aus dem Hause Netflix ist zehnteilige Romantische Komödie. Mit 2,63 Millionen Abrufen und Platz kann man in Kalifornien durchaus zufrieden sein. Zumal der Spitzenplatz an den unangefochtenen Streamingkönig geht. Die Nerds aus Pasadena erfreuten mit 3,14 Millionen Klicks als einziger Titel mehr als drei Millionen Zuschauer.