ProSieben Maxx liefert «D.Gray-man»

TV-News

Ab Mitte Juni strahlt die Fernsehstation die 26 Folgen der ersten Staffel aus.

Die Verantwortlichen von ProSieben Maxx bleiben ihrer Anime-Schiene am Freitagabend treu und haben auch im Sommer 2023 neuen Stoff für die Zuschauer parat. Am Freitag, den 9. Juni, startet um 22.15 Uhr die Serie, die bereits im Jahr 2006 in Japan produziert wurde. Das Format wurde drei Jahre lang bei TV Tokyo ausgestrahlt, in Deutschland wurden die Geschichten vor elf Jahren bei Animax im Pay-TV gesendet.Das Format basiert auf dem gleichnamigen Manga, der von Shōnen Jump herausgegeben wird. Verantwortlicher Autor war Katsura Hoshino. Die Produktion von TMS Entertainment übernahm Osamu Nabeshima, der mit seinem Team 103 halbstündige Episoden produzierte. Die Fernsehserie kann unter anderem auch bei Crunchyroll konsumiert werden.Davon handelt «D.Gray-man»: Der junge Allen Walker ist ein Exorzist des Schwarzen Ordens. Zusammen mit den anderen Mitgliedern der Gruppe muss er die maschinenartigen Akuma, die von toten Menschen Besitz ergreifen und nach und nach den Planeten vernichten wollen, ausfindig machen und zerstören. Mithilfe der göttlichen Kraft Innocence können es die Exorzisten mit den Wesen aufnehmen und so den Plan des Millennium-Grafen vereiteln.