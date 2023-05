«The Age of Influence» beginnt

US-Fernsehen

Die Produktion von ABC News Studio kommt ab Juni zu Hulu.

, eine neue Doku-Serie der ABC News Studios, beleuchtet die dunkle Seite der Influencer-Kultur anhand einiger der größten Social-Media-Skandale unserer Zeit. Von weitreichenden Betrügereien bis hin zu viralen Annullierungskampagnen bietet jede Episode der sechsteiligen Serie einen ungefilterten Blick auf eine berüchtigte Influencer-Saga. Die Zuschauer werden miterleben, wie sich das Drama entfaltet, wenn diese Geschmacksmacher in das kontroverse Fadenkreuz ihrer eigenen kuratierten Online-Welten geraten. «The Age of Influence» wird ab Montag, 5. Juni, auf Hulu ausgestrahlt."Eine der Kernstrategien der ABC News Studios ist es, Geschichten zu erzählen, die den kulturellen Zeitgeist treffen und gleichzeitig auf dem Erbe und der journalistischen Strenge von ABC News aufbauen", sagt Mike Kelley, Leiter der ABC News Studios. „«The Age of Influence» tut genau das und zeigt zudem die Bandbreite unseres Storytellings, indem es investigativen Journalismus mit True Crime, Popkultur und Social Media verbindet."In der ersten Folge wird Danielle Miller – einst selbst ein Opfer, das spöttisch als "Swiffer Girl" bezeichnet wurde – zu einer Influencerin ganz anderer Art, da sie die sozialen Medien nutzt, um sich zu Ruhm und Reichtum zu mogeln, und dabei auf die berüchtigte Soho-Gifterin und spätere Rikers-Roomie Anna Delvey trifft. Die Serie enthält außerdem Episoden über den Serienbetrüger Jay Mazini, der Religion und soziale Medien nutzt, um seine Opfer auszuspionieren und sich an die Spitze zu schwindeln; die Mode-Influencerin Emily Gellis, die eine virale Instagram-Kampagne gegen Tanya Zuckerbrot und ihre trendige F-Faktor-Diät startet und damit möglicherweise die Weichen dafür stellt, was in sozialen Medien gesagt werden darf und was nicht; Bodybuilder Tyler Bauman, der als "musclehead320" vom Tellerwäscher zum Millionär wird und Instagram nutzt, um sein eigenes Imperium aus gefälschten Steroiden aufzubauen; "Momfluencer" Machelle Hobson, die eine riesige YouTube-Show rund um ihre Adoptivkinder aufbaut und dabei eine ruchlose Realität hinter den Kulissen verbirgt; und Möchtegern-Influencerin, Schauspielerin und Reality-Star Tracii Hutsona, die der Ex-Frau des ehemaligen Basketballspielers Jason Kidd Schaden zufügt.«The Age of Influence» wird von Part2 Pictures für ABC News Studios produziert. Joe Eardly, David Shadrack Smith und Fay Yu sind ausführende Produzenten für Part2 Pictures. Für ABC News Studios ist Victoria Thompson die ausführende Produzentin und David Sloan ist der leitende ausführende Produzent. ABC News Studios wird von Mike Kelley geleitet. Reena Mehta ist SVP, Streaming und digitale Inhalte.