«Biarritz  Mord am Meer» kommt am Montag

TV-News

Der Fernsehsender Sat.1 Emotions wiederholt die französische Fernsehserie. Joyn-Kunden bekommen die Serie somit zum Streamen.

Für Sat.1 war die Ausstrahlung vonkein Erfolg. Obwohl über drei Millionen Franzosen die Krimi-Serie sahen, schalteten im Januar nur knapp eine halbe Million deutsche Fernsehzuschauer ein. Bei den jungen Zusehern konnten die Programmtrailer nur etwa 0,15 Millionen überzeugen.Die Serie von Bénédicte Charles und Olivier Pouponneau übernimmt nach dem Ende der Erstausstrahlung von «Enemy of The People» den Montagabend bei Sat.1 Emotions . Zwischen 20.15 und 22.15 Uhr werden in insgesamt drei Wochen die sechs Folgen wiederholt. Im Anschluss setzt Sat.1 Emotions die Ausstrahlung von «Deadly Tropics» fort.Darum geht es: Für die 35-jährige Pariser Anwältin Audrey ändert sich schlagartig alles, als sie von einem Tötungsdelikt in ihrem alten Heimatort Biarritz erfährt, der sie an ihre eigenen grausamen Erfahrungen erinnert. Als einzige Überlebende des Serienkillers Itsas, der vor 16 Jahren in der beschaulichen Küstenstadt sein Unwesen trieb, ist sie sich sicher, dass ihr Peiniger zurückgekehrt ist, um weiter zu morden ...