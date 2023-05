«Indiana Jones und die Verrückten von Hollywood» läuft wieder

TV-News

Der Pay-TV-Sender Kabel Eins Classics holt die früheren Filme aus der Versenkung.

Am 29. Juni 2023 startet der neue Spielfilm «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» in den deutschen Kinosälen. 15 Jahre mussten die Fans von Indiana Jones auf ein neues Abenteuer warten. Erneut wird Harrison Ford vor der Kamera stehen. Doch bevor der neue Streifen anlässt, holt Kabel Eins Classics einen alten Film aus der Versenkung.Am Mittwoch, den 07. Juni, strahlt der Pay-TV-Sender zwischen 18.35 und 20.15 Uhr den Filmaus. Der Film ist Teil von «Die Abenteuer des jungen Indiana Jones», in der Corey Carrier, Sean Patrick Flanery, George Hall und Harrison Ford mitspielten. Nachdem die Serie nach zwei Staffeln beendet wurde, entstanden noch vier Fernsehfilme. «Young Indiana Jones & the Hollywood Follies» feierte am 15. Oktober 1994 beim Fernsehsender The Family Channel (inzwischen Freeform) Premiere. Im Anschluss an die Ausstrahlung läuft «Jäger des verlorenen Schatzes».Darum geht es in dem Film von Michael Schultz: George Gershwin verhilft seinem Freund Indiana Jones zu einem neuen Auftrag: Er soll für den Filmproduzenten Carl Lämmle nach Hollywood reisen und dafür sorgen, dass der extravagante Regisseur Erich von Stroheim endlich seinen Film fertigstellt. Doch von Stroheim erweist sich als harter Brocken - und Indy hat seinen Job los. Schließlich aber engagiert ihn Westernregisseur John Ford für einen heissen Wüsten-Dreh, bei dem Indy zum Nebendarsteller und Stuntman avanciert.Eine Woche später setzt Kabel Eins Classics auf, gefolgt von «Indiana Jones und der Tempel des Todes». Zwar sind bislang noch nicht die Programmwochen 25 und 26 veröffentlicht, aber man kann davon ausgehen, dass der Fernsehsender die Programmierung fortsetzt.