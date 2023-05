Hintergrund

Quotenmeter präsentiert die fünf schlechtesten Marvel Filme aller Zeiten. Dabei sticht vor allem ein Superheld besonders hervor: «Thor».

(2010)ist ein US-amerikanischer Action- und Science-Fiction-Spielfilm, der die Fortsetzung des Filmsaus dem Jahr 2008 darstellt und genau wie dieser eine Comicverfilmung ist, die auf der Superhelden-Comicfigur Iron Man basiert. Regie führte erneut Jon Favreau, die Hauptrolle spielte wieder Robert Downey Jr. In den USA war Paramount Pictures für den Verleih zuständig, in Deutschland Concorde. Genau wie der Vorgängerfilm wurde auch «Iron Man 2» in Eigenfinanzierung von der zu Marvel gehörenden Produktionsgesellschaft Marvel Studios produziert und ist Teil eines zusammenhängenden Universums, des „Marvel Cinematic Universe". Die Kritiken zuwaren etwas zurückhaltender als im Falle des ersten Teils, dennoch erhielt Hauptdarsteller Robert Downey Jr. wieder viel Lob. In dem Film gibt sich Iron Man der Welt als Tony Stark zu erkennen, was jedoch die Regierung auf den Plan ruft. Stark wird unter Druck gesetzt, seine Technologie für die Herstellung einer neuen Generation von Waffen preiszugeben. Er weigert sich, verfolgt aber weiterhin den Weltfrieden. Doch der Minireaktor in seinem Körper droht ihn von innen zu vergiften. Gleichzeitig muss Stark sich weiterhin gegen die Bösewichte der Welt wappnen, die hinter ihm her sind.(2011)ist ein US-amerikanischer Action- und Science-Fiction-Spielfilm , der als Comicverfilmung auf der Superhelden-Comicfigur Thor basiert, die wiederum auf den Donnergott Thor aus der nordischen Mythologie zurückgeht. In den mythologischen Edda-Schriften hatte er die Aufgabe des Beschützers von Midgard, der Welt der Menschen, vor den Eisriesen aus Jötunheim. Regie führte Kenneth Branagh, die Hauptrolle spielte Chris Hemsworth. Als Regisseur war ursprünglich Matthew Vaughn vorgesehen. Eine Art Vorschau aufstellte eine Szene dar, die nach dem Abspann des Filmszu sehen war. Genau wie letzterer Film wurde Thor direkt in Eigenfinanzierung von der zu Marvel gehörenden Produktionsgesellschaft Marvel Studios produziert. Die Kritiken waren weitgehend positiv. Mark Protosevich verfasste einen ersten Drehbuchentwurf. Bereits im Februar 2009 schloss Samuel L. Jackson einen Vertrag mit Marvel, der vorsah, dass er die Rolle des Nick Fury, die er erstmals in Iron Man gespielt hatte, in insgesamt neun Filmen verkörpern sollte, darunter auch in. In dem Film geht es um den nordischen Donnergott Thor, der von seinem Göttervater Odin aufgrund einer hinterhältigen Intrige vom fernen Asgard auf die Erde verbannt wird. Dort lernt der mächtige, aber arrogante Hüne, was es wirklich braucht, um einer der größten Superhelden zu sein. Mit Hilfe seines gigantischen Hammers Mjölnir wird Thor zu einem der größten Beschützer der Menschheit. Die Astrophysikerin Jane Foster hilft ihm bei seinen Versuchen, wieder nach Asgard zurückzukehren.(2022)ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Actionkomödie von Regisseur Taika Waititi. Es handelt sich um eine Fortsetzung zu(2017) und(2019) und um den 29. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU). Bereits kurz vor der Veröffentlichung vonäußerte Waititi seinen Wunsch, einen weiteren „Thor“-Film zu inszenieren. Im April 2019 ließ Tessa Thompson verlauten, dass ein Entwurf für eine Fortsetzung zuvorliege und Waititi tatsächlich Regie führen solle. Schließlich wurde im Juli 2019 berichtet, dass ein vierter „Thor“-Film in Entwicklung sei, für den sowohl Chris Hemsworth in die titelgebende Hauptrolle als auch Taika Waititi auf den Regieposten zurückkehren würden. Waititi sei zudem auch für das Drehbuch verantwortlich, das sich an der Comicreihevon Jason Aaron orientiert. In dem bisher neusten Film des Marvel Donnergottes ist Thor auf der Suche nach Frieden und kämpft gegen den galaktischen Massenmörder Gorr. Der Götterschlächter will regelrecht alle Götter hinrichten und hat daher Thor im Visier, der Unterstützung von Königin Valkyrie, Jane Foster und Korg erhält. Gemeinsam wollen sie die Gründe für den Rachefeldzug von Gorr ergründen. Gleichzeitig müssen sie ihn daran hindern, seinen Plan in die Tat umzusetzen, ehe es zu spät ist.(2013)ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm und die Fortsetzung zuund baut inhaltlich auf diesem sowie auf Marvel’s The Avengers von 2012 auf. Regie führte Alan Taylor, Hauptdarsteller sind, wie auch im Vorgängerfilm, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston und Anthony Hopkins. Die deutsche Synchronisation des Films übernahm die FFS Film- & Fernseh-Synchron GmbH in Berlin. Die Dialogregie übernahm Björn Schalla während Änne Troester das Dialogbuch verfasste. Benicio del Toro hat im Abspann einen Cameo-Auftritt als der Collector, was eine Verbindung zum Filmdarstellt. Kino-zeit.de befand, dass das Finale „ein wenig wie die Greenwich-Variante des Endes vondaher kommt“, und nannte den Film „spannend, lustig, visuell einfallsreich und herrlich durchgeknallt“. Für „Cinema“ war der Film „deutlich finsterer als der Vorgänger“, jedoch würde beim „rasanten Finale der göttliche Witz wieder durchschlagen“. In dem zweiten Teil der „Thor“-Filmreihe entdeckt Astrophysikerin Jane Foster eine gefährliche, mysteriöse Substanz. Als diese von ihr Besitz ergreift, macht sich Thor auf, um sie zu retten. Aber auch der diabolische Malekith ist hinter der Substanz her, um mit ihren Kräften das Universum zu unterwerfen. Thor muss sich mit seinem sinistren Adoptivbruder Loki verbünden, um den Bösewichtern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Bald aber ist er nicht mehr sicher, auf wessen Seite Loki steht.(2021)ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm. Es ist der 26. Spielfilm innerhalb des Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Film, der von einem mit Superkräften ausgestatteten, menschenähnlichen Volk handelt, wurde von der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao inszeniert. Der Film basiert auf der gleichnamigen Comicreihe. Zur Besetzung zählten demnach Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Salma Hayek, Ma Dong-seok, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff und Lia McHugh. Die Dreharbeiten begannen im Sommer 2019 unter dem Arbeitstitel Sack Lunch in den Pinewood Studios nahe London. Als Kameramann fungiert dabei Ben Davis, der zuvor für die MCU-Filme Captain Marvel undverantwortlich war.läuft wie folgt: Ajak führt eine Gruppe von zehn übernatürlichen Wesen bekannt als die Eternals an, die seit Tausenden von Jahren unentdeckt unter den Menschen leben. Die Eternals beschützen die Menschheit vor den bösen Deviants, die kürzlich wieder aktiv geworden sind. Nach den Ereignissen rund um Thanos treten die unsterblichen Superhelden Ikaris, Sersi, Kingho, Makkari, Phastos, Ajak, Sprite, Gilgamesch, Druig und Thena aus dem Schatten, um ihre Kräfte zum Wohle der Menschheit einzusetzen.