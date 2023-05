Das ZDF lässt «Verstehen Sie Spaß?» links liegen

Quotennews

2022 schickte das Erste gleich sechs Ausgaben von «Verstehen Sie Spaß?» über den Äther. Jetzt ging es auch im neuen TV-Jahr endlich los.

ist zurück auf den Bildschirmen! Weiter mdoeriert von Barbara Schöneberger kommt die Unterhaltungsshow am gestrigen Samstag mit Gaby Dohm, Hans Sigl, Lea Wagner, Thomas Morgenstern, Ben Zucker, Ernie und Bert von der «Sesamstraße» und unter anderem Simon Pierro in das Programm. Die Verstecken-Kamera-Clips lockten 2,14 Millionen Zuschauer auf die Couch und vor den Fernseher, der Marktanteil von stolzen 12,1 Prozent unterstreicht das gute Ergebnis. Bei den 14- bis 49-Jährigen ließen sich 0,47 Millionen Zuseher definieren, hiermit war am entsprechenden Markt ein Anteil von 12,8 Prozent möglich. Mit diesen Zahlen kann sich Schöneberger über einen guten Einstand in das neue Jahr freuen, das das ZDF trübt die Leistung.Nicht nur zeitweise besser lief es für das ZDF-Programm in der Primetime. Zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr überholtedas Erste mit 5,9 Millionen Zuschauern, wenn auch die jüngere Zuschauerschaft mit 0,31 Millionen Jüngeren etwas schwächer war. Die Marktanteile des Kriminalstreifens lagen bei starken 28,5 und guten 8,9 Prozent. Die Euphorie blieb bestehen, denn auch der nächste Krimi,, gewinnt schlussendlich gegen die Ulk-Show im Ersten. Bis 22:45 Uhr sanken im Zweiten die Reichweiten zwar auf insgesamt 4,08 Millionen und 0,28 jüngere Millionen - die Marktanteile lagen hier bei 20,4 und 7,1 Prozent - im Gesamten steckt man die Show im Ersten aber noch immer in die Tasche.Es dauert tatsächlich bis 00:30 Uhr undbis im ZDF die Reichweite unter die Primetime-Leistung von «Verstehen Sie Spaß?» fällt. Dann waren noch 1,1 Millionen Zuschauer drin, der Marktanteil gefällt mit 12,7 Prozent. Die jüngeren Zuschauer waren mit noch 0,26 Millionen dabei, hier waren gute 11,7 Prozent drin. Zum Vergleich: Nach Mitternacht zeigte das Erste die sechste Folge von. Die konnte gerade so schwache 0,29 Millionen Zuschauer halten, der Marktanteil war da schon auf 3,0 Prozent geschrumpft. Die jüngeren Zuschauer waren da schon kaum noch anwesend, 0,09 Millionen sorgten für 3,7 Prozent Anteil am Markt.