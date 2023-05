«Grill den Henssler»-Staffelfinale mit Negativ-Rekord

Quotennews

In der Vorwoche lautete das Duell bei «Grill den Henssler» Frank Rosin gegen Steffen Henssler. Die Mischung lockte viele Zuschauer an - gestern lief es im Staffelfinale schlechter.

Da hat man sich beietwas die eigene Suppe versalzen. Das Duell mit Frank Rosin aus der Vorwoche kann als Highlight der laufenden Staffel bezeichnet werden, zumindest urteilen so die Zuschauer. Mit dem Koch-Kampf der Fernsehköche waren 1,64 Millionen Zuschauer und damit starke 7,5 Prozent Marktanteil möglich, die Zielgruppe war mit 0,51 Millionen auf 10,4 Prozent des entsprechenden Marktes ansässig. Keine dieser Zahlen konnte das Staffelfinale wiederholen, im Gegenteil.Mit Insa Thiele-Eich, Torsten Sträter und Evelyn Burdecki hatte es der Henssler wieder mit drei Kontrahenten zu tun, das wollten jedoch lediglich 1,00 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil rutschte so auf 4,7 Prozent ab. Die klassische Zielgruppe schaffte es, sich mit 0,22 Millionen Umworbenen auf 5,0 Prozent des Marktes breitzumachen. Damit bringt das Staffelfinale die bisher schlechtesten Werte der Staffel mit sich.Im Anschluss an das Koch-Duell holteab 23:40 Uhr noch 0,71 Millionen Zuschauer im Gesamten ab, hiermit waren 6,1 Prozent am TV-Markt möglich. Die Zielgruppe reduzierte sich im späten Programm auf 0,19 Millionen für die Wirtschaft wichtige Zuschauer, der Marktanteil stieg damit ebenfalls auf 6,1 Prozent leicht an.