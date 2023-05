Erneut keine perfekte Woche für «Das perfekte Dinner»

Quotennews

Von Oktober 2022 bis zum 01. Mai 2023 schaffte «Das perfekte Dinner» die perfekte Bilanz. Seitdem hapert es bei der kulinarischen Show.

Auchbemerkt wohl die steigenden Temperaturen. Anders als von Oktober bis Mai, schaut die Show aktuell auf zwei aufeinander folgende Wochen, in welchen eine Ausstrahlung unter eine Million Zuschauer begeisterte. In der abgelaufenen Arbeitswoche fielen sogar zwei Platzierungen der Koch-Sendung unter die genannte Marke. Doch soll an dieser Stelle keinesfalls ein Pranger bestückt werden.bleibt auch unter der Million-Marke die mit wichtigse Marke von VOX Gestern schaffte die Show mit 0,9 Millionen Zuschauern die beste Reichweite des gesamten VOX-Tages, der Marktanteil von 5,4 Prozent geht um 19 Uhr in Ordnung. In der Zielgruppe zeigt sich ein identisches Bild, mit 0,3 Millionen Umworbenen holt sich das Koch-Format die beste Reichweite senderintern, der Marktanteil von 10,2 Prozent gefällt hier deutlich. Direkte auf Platz zwei setzt sich das Primetime-Programm mitdurch. Hier sah es mit 0,74 Millionen und 0,29 Millionen Zuschauern ebenfalls nicht schlecht aus, wenn auch 3,4 Prozent Marktanteil im Gesamten etwas schwach sind.Die etablierten Nachmittagsformate sahen bei VOX gestern ebenfalls schwächelnd aus.kam um 15 Uhr auf "nur" 4,0 Prozent bei 0,32 Millionen Zuschauer,im Anschluss steigerten die Reichweite auf 0,33 Millionen, der Marktanteil sank jedoch auf 3,8 Prozent.