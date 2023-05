RTL vereint die alte «ran Football»-Gang

TV-News

Im Herbst werden bei den NFL-Übertragungen von RTL und Nitro wieder unter anderem Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld, Jan Stecker und Patrick Esume zu hören sein. Auch die Ex-Profis Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Björn Werner gehören dem Team an.

RTL Deutschland wird in den kommenden Jahren die National Football League (NFL) übertragen, das steht nun schon seit längerem fest. Ebenfalls bekannt waren erste Namen, die durch die Sendungen bei RTL und Nitro führen sollten. So verpflichtete der Kölner Sender unter anderem Jan Stecker, der für ProSieben seit der ersten Stunde an den-Übertragungen beteiligt war. Am Freitag stellte RTL auf einem Presse-Event im Frankfurter Fußballstadion, wo das kommende Germany-Game stattfinden wird, weitere Name vor, die bei den Übertragungen zu sehen und zu hören sein werden. Vieles erinnert dabei an vergangene ProSieben-Maxx-Zeiten, denn Frank Buschmann wurde als Kommentator bestätigt. Der Name kursierte bereits einige Tage in den Schlagzeilen, nun bestätigte RTL die Personalie, die bekanntlich eng mit dem Sender verbandelt ist. Buschmann kommentierte von 2012 bis 2017 für den Unterföhringer Sender, ehe er als Fußball-Kommentator zu Sky wechselte.Frank Buschmann sagt über seine Rückkehr zum Football: „Irgendwie ist die Reise damals unterbrochen worden, jetzt möchte ich doch nochmal ‚Schach mit Kühlschränken‘ begleiten. Die Zahl an spektakulären Spielern war nie höher in der NFL, dazu zwei Spiele in Frankfurt, drei in London. Nie gab es im Winter mehr Sonntagnachmittage, an denen die Eier fliegen – d +a sitze ich gerne am Tisch! Meine Aufgabe in diesem neuen Team? Viele Fragen stellen, die auch die Zuschauer zuhause zur NFL haben. Und vielleicht, aber nur vielleicht, hin und wieder ein paar Emotionen in die Wohnzimmer transportieren. Den Rest erledigt hoffentlich wie üblich der Sport selbst!“Ebenfalls aus ProSieben-Übertragungen bekannt und bis zuletzt dort tätig ist Patrick Esume, besser bekannt als „Coach Esume“, der 2015 zu «ran» stieß. Auch Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz „Schmiso“ genannt, feierte seinen Durchbruch bei «ran», ehe er 2017 Buschmann zu Sky folgte und dort unter anderem Fußball und Handball kommentierte. Schmidt-Sommerfeld wird künftig zum American Football zurückkehren und bis zu zwei Spiele live am Sonntagabend bei RTL beziehungsweise Nitro kommentieren. Auch der Streamingdienst RTL+ wird Spiele der NFL übertragen. Ebenfalls zum Kommentatoren-Team stößt Adrian Franke, der zuletzt für DAZN Fooball-Spiele aufbereitete und zuletzt auch beim ‚Kicker‘ als NFL-Experte anheuerte.Die Experten-Riege besteht aus den Ex-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn, deren RTL-Tätigkeit ebenfalls seit Ende März bekannt ist ( Quotenmeter berichtete ). Außerdem hat der Kölner Sender Björn Werner verpflichtet, zuletzt ebenfalls für ProSieben im Einsatz. Als Netman soll Alex „Kucze“ von Kuczkowski fungieren. Ergänzt wird das Team von Mitja Lafere, Nadine Nurasyid (beim letztjährigen Munich-Game für die ARD im Einsatz), Mona Stevens (Quarterback der „Saarland Ladycanes“ und der deutschen Football-Nationalmannschaft der Frauen) und Jana Wosnitza (Sport1-Moderatorin beim «Doppelpass»).Neben den Live-Spielen der Preseason im August bei Nitro und der Regular Season ab September bei RTL, Nitro und auf RTL+ wird es unter anderem Streaming- und Digital-Inhalte rund um American Football, Fan-Events, einen neu konzipierten NFL-Radio-Stream sowie umfangreiche Content-Angebote für Kinder geben. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die neu geschaffene Formatweltein, die plattformübergreifend kindgerechte Football-Inhalte bietet. Als Moderator wird Florian Ambrosius immer samstags das gleichnamige TV-Magazin bei Super RTL präsentieren. Bei Nitro ist zudem ab dem Spätsommer wöchentlich ein NFL Highlight-Magazin vorgesehen.Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland: „Mit der Primetime am Sonntag beim Marktführer RTL bieten wir American Football die größtmögliche Bühne, die dieser mitreißende Sport verdient. Gleichzeitig werden wir als crossmediales Powerhaus die NFL auf allen Plattformen für alle Fans und Neuentdecker erlebbar machen. Besonders freue ich mich, dass wir mit unserer tollen ‚Offensive Line‘ jede Menge erstklassige Expertise und viel Leidenschaft für American Football an Bord haben. Das wird großes Teamplay und beste Unterhaltung für alle.“