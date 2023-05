«Hells Kitchen» ist nur ein Intermezzo

TV-News

Im Anschluss an den Marathon mit 16 neuen Folgen die Programmplaner kurzweilige Essens-Shows geplant.

An Pfingstsonntag strahlt ProSieben Maxx zwischen 11.00 Uhr und Mitternacht gleich 16 neue Geschichten von «Hell’s Kitchen» aus, danach darf Gordon Ramsay aber schon wieder pausieren. Nach Eishockey und dem Küchen-Marathon wird es aber wieder kulinarisch. Die Fernsehstation sendet mehrere Formate am Sonntagabend.Um 20.15 Uhr startet man mit einer Wiederholung von. In der Auftaktfolge geht es um Südstaaten-Kimchi, ehe um 20.40 Uhr zwei neue Folgen vonläuft. In der Sendung vom 4. Juni, geht es um das State Fair of Texas: Bei dem Event treffen sich Aussteller des ganzen Landes, die ihre außergewöhnlichen Essenskreationen präsentieren wollen. Vor allem frittierte Lebensmittel stehen im Mittelpunkt. Für die familiengeführten Unternehmen bietet der Karneval die Möglichkeit, den Umsatz für ein ganzes Jahr innerhalb von 24 Tagen zu machen.Ab 21.30 Uhr folgen wiederholt ProSieben Maxx zwei alte Ausgaben, ehe zwischen 22.20 und 23.30 Uhrüber den Sender läuft. In den drei Ausgaben werden wahllos Sandwichs vertilgt, eimerweise Eiscreme gelöffelt und unzählige Pizza gegessen.