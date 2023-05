Schlager-Nachschub für Das Erste und RTL Up

TV-News

«Die Schlagernacht» wechselt vom rbb zum RTL-Spartensender. Unterdessen hat Das Erste Anfang Juli die Ausstrahlung der «Starnacht am Wörthersee» mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl angekündigt.

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm laden zahlreiche Festivals Musiklieber zum Singen und Tanzen ein. Auch der Schlagerkalender sieht während der warmen Monate einige Highlights vor. Dazu zählt auch, die am 10. Juni auf der Berliner Waldbühne stattfindet. Anders als in den Vorjahren wird das Event aber nicht vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für die Fernsehzuschauer aufbereitet, sondern erstmals von RTLup. Der Spartensender zeigt das Open-Air-Event am Mittwoch, den 26. Juli, um 20:15 Uhr.„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die Ausstrahlungsrechte für das 25. Jubiläum der Schlagernacht des Jahres 2023 auf der Berliner Waldbühne zu erwerben. Das legendäre Open-Air-Event sorgt seit Jahren für unvergessliche Schlagermomente vor einzigartiger Kulisse und ist somit das perfekte Highlight unseres ‚Schlager-Sommers‘ bei RTLup“, erklärt Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel. Steffi Brungs und Ramon Roselly führen durch den Abend, an dem unter anderem DJ Ötzi, Matthias Reim, Vicky Leandros, Ben Zucker, Kerstin Ott, Michelle, Mickie Krause, Frank Zander, Oli.P, Voxxclub, Olaf der Flipper und Tochter Pia Malo, Ramon Roselly, Sarah Engels, Team 5ünf, Stereoact und Julian Reim auftreten.Darüber hinaus hat auch Das Erste ein Schlager-Highlight angekündigt. Im ARD-Hauptprogramm ist am Samstag, 8. Juli, um 20:15 Uhr diezu sehen, die von Hans Sigl und Barbara Schöneberger präsentiert wird. Zuletzt übernahm stets der MDR in Deutschland die Ausstrahlung der Musiksendung, die in Koproduktion mit dem ORF entsteht.