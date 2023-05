Bayerische Last-Minute-Meisterschaft bringt Sky über 40 Prozent Marktanteil

Quotennews

90 Minuten entscheiden im Fußball über Sieg oder Niederlage, über Jubel oder Trauer und im gestrigen Fall über Meisterschaft oder Platz-2-Tränen. Sky verbucht grandiose Zahlen im Saisonfinale.

Dramatischer dürfte ein letzter Spieltag seit 2000 und der SpVgg Unterhaching nicht mehr gewesen sein. Dortmund braucht einen Sieg gegen Mainz, um sicher zum neunten Mal deutscher Meister zu werden - München braucht einen Sieg und im Umkehrschluss keinen BVB-Sieg, um doch noch in letzter Sekunde die elfte Schale in Folge in die Luft zu strecken. Es überschlagen sich die Ereignisse. 8. Minute in Köln: Der FC Bayern München geht in Führung und ist Tabellenerster. 15. Minute in Dortmund: Mainz trifft und Dortmund ist damit noch weiter von der Schale entfernt. 19. Minute in Dortmund: Haller verschießt einen Elfmeter. 24. Minute in Dortmund: Onisiwo trifft zum 2:0 für Mainz. Ist die Bundesliga schon in den ersten 45 Minuten entschieden? Es scheint so, auch wenn Leroy Sané in der 45. Minute das wohl vorentscheidende 2:0 aberkannt wird.Lange passiert im zweiten Durchgang nichts, bis zur 69. Minute. Da steht es nach Tor von Guerreiro plötzlich 1:2 aus Sicht des BVB, die Schale wieder ein Stück näher. 81. Minute in Köln: Ljubicic trifft für den FC zum 1:1. Neun Minuten vor Schluss ist der BVB trotz eigener potenzieller Niederlage wieder deutscher Meister. Doch tätigt Neu-FCB-Coach Thomas Tuchel in der 85. Minute die spielentscheidende Auswechslung - er bringt Jamal Musiala. Der kann wenige nach seiner Einwechselung das umjubelte und zwingend nötige Sieg-Tor für die Münchner erzielen. 89. Minute in Köln: Tor Musiala. Der FC Bayern ist wieder Tabellenführer. Jetzt muss der BVB gewinnen - und die Partie in Dortmund läuft noch. 90. +6 in Dortmund: Niklas Süle trifft tatsächlich zum 2:2. Die letzte Hoffnung keimt auf, doch der Schiri pfeift wenig später ab, der Punkt reicht dem BVB nicht - der FC Bayern München holt sich die insgesamt 33. Meisterschaft.Dieses Spektakel, alleine in Bezug auf den Kampf um die Meisterschaft, lockte 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährige vor die Bildschirme zu Sky. 1,91 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wurden gemessen, das waren 20,5 Prozent. Im Kontext der linearen Sender ist dies die absolut beste Reichweite des gesamten und Tages und bedeutet für die Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr einen beeindruckenden Marktanteil von 41,5 Prozent. Die Nachberichte ab 17:30 Uhr hielten noch 0,77 Millionen Werberelevante und markierte somit noch grandiose 35,9 Prozent. Doch beflügelt die Last-Minute-Meisterschaft der roten Münchner auch das lineare Programm. Diekam im Ersten ab 18 Uhr auf 3,62 Millionen Zuschauer und damit den vierten Platz im Gesamt-Rankig der Reichweiten, der Marktanteil von 25,4 Prozent ist schlichtweg stark. Bei den 14- bis 49-Jährigen war mit 0,56 Millionen Zuschauern und 23,0 Prozent der zweite Platz drin, wobei der erste Platz an diemit 0,74 Millionen Zuschauern geht.