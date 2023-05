Amazon kündigt «Citadel: Diana» für 2024 an

International

Ein Vorgeschmack auf das nächste Kapitel im «Citadel»-Universum wird am Ende der letzten Episode der ersten Staffel von «Citadel» gezeigt, mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas in den Hauptrollen.

Prime Video hat den Titel des nächsten Kapitels des «Citadel»-Universums bekannt gegeben:, bekannt gegeben und einen ersten Blick auf Matilda De Angelis («The Undoing») als Hauptdarstellerin der kommenden Serie gewährt. Die erste Serie des globalen Spyverse-Franchise schließt ihre erste Staffel mit großen Wendungen und spannenden Enthüllungen ab. Die Agenten von «Citadel» entdecken die Identität des Maulwurfs, der die Agentur durch die Hand des rivalisierenden Syndikats Manticore zu Fall brachte. Verrat wird aufgedeckt und Fragen werden beantwortet, während die Konsequenzen des Finales Auswirkungen haben, die im gesamten Spyverse zu spüren sein werden. Im Anschluss an die finale Episode enthüllt ein Post-Credits-Teaser von «Citadel: Diana» einen aufregenden Blick auf das, was kommen wird, wenn sich das Citadel-Spyverse mit dem nächsten Kapitel erweitert.«Citadel: Diana» wurde in Italien entwickelt, produziert und gefilmt, die Produktion wurde Anfang des Jahres abgeschlossen. Die Serie wird von Cattleya («ZeroZeroZero») - Teil der ITV Studios - und der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Gina Gardini produziert. Riccardo Tozzi, Marco Chimenz und Giovanni Stabilini fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten und Emanuele Savoini als Co-Executive Producer. Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Ostot, Scott Nemes und David Weil (Hunters) sind die ausführenden Produzenten von «Citadel: Diana» und allen Serien innerhalb des globalen Citadel-Universums. Midnight Radio ist ausführender Produzent von Citadel: Diana und allen Serien des Citadel-Universums.«Citadel: Diana» wird von Arnaldo Catinari inszeniert und von Alessandro Fabbri entwickelt, der auch der Hauptautor ist und die Serie zusammen mit Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini und Giordana Mari geschrieben hat. Wie bereits angekündigt, gehören neben Matilda De Angelis auch Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz und Filippo Nigro zur Besetzung.