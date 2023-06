Blockbuster-Battle

Kindliche Komödie trifft auf unendlichen Krieg sowie einen Bruce Willis, der noch älter, härter und besser ist.

(RTL, 20:15 Uhr)Max, Thor und Lucas werden zu einer Knutschparty eingeladen. Das Problem ist nur, dass keiner der drei Jungs jemals geküsst hat. Mit einer Drohne wollen sie die Nachbarstochter ausspioniern und herausfinden, wie das eigentlich geht. Doch als diese die Drohne beschlagnahmt und die drei Jungs dann auch noch versehentlich Drogen klauen, ist das der Beginn eines völlig verrükten Trips, der im völligen Chaos endet. „«Good Boys» ist zwar längst nicht so derb wie es das Marketing angekündigt hat, funktioniert als gleichermaßen schamlose wie gefühlige Komödie mit Herz dafür umso besser“, urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik. Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Im dritten Action-Kracher der «Avengers»-Reihe stehen die Helden ihrem bislang skrupellosesten Gegner gegenüber: Sollte es dem Titanen Thanos gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen? Ob es den Kritikern von Quotenmeter gefiel? Ja! Denn: : „Es sprengt Drehbuchgesetze. Es erschöpft – auf faszinierende Art. Es ist atemberaubend!“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Aufregende Action-Komödie mit Bruce Willis und Helen Mirren: CIA-Agent Frank hat sich endgültig zur Ruhe gesetzt und führt ein normales Leben mit Freundin Sarah - bis er vom FBI zu einer Operation namens "Nightshade" befragt wird. Angeblich sollen Frank und sein früherer Kollege Marvin vor einigen Jahren eine gefährliche Nuklearwaffe entwendet haben, die nicht in falsche Hände geraten darf. Gemeinsam mit Auftragskillerin Victoria versuchen sie nun, die Wahrheit herauszufinden. Lobende Worte gab es von der Quotenmeter-Kinokritik: „Die gelungene Mischung aus geballter Action, spaßigen Dialogen und herrlich-schrägen Protagonisten sorgen im Kinosaal für perfekte Unterhaltung. Die verschiedenen Schauplätze machen das Spektakel zu einem rasanten Vergnügen rund um den Globus. [Dean] Parisot inszeniert flott und schert sich einen feuchten Kehricht um Logik oder Realität. «R.E.D. 2» ist pures Popcornkino mit einem extrem spielfreudigen Cast.Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7