«Höhle der Löwen» beendet Staffel mit Negativ-Rekord

Quotennews

Nie holte eine reguläre Löwen-Ausgabe einen niedrigeren Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

VOX setzte auch an diesem Feiertag wieder auf reguläres Primetime-Programm und sendete das Staffelfinale von. Damit tat man der Gründershow erneut keinen Gefallen, nachdem die Sendung auch am Ostermontag kräftig abstürzte. Diesmal waren die Verluste sogar noch gravierender. Es schalteten nur 1,09 Millionen Zuschauer ein, im Vergleich zur Vorwoche verlor man also 400.000 Zuschauer. An Ostern zählte man immerhin noch 1,30 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag am gestrigen Abend bei 4,4 Prozent – neuer Tiefstwert.Auch in der Zielgruppe lief es suboptimal. Mit 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich nur eine Einschaltquote von 7,2 Prozent. Dies entspricht dem niedrigsten jemals gemessenen Zielgruppen-Marktanteil einer regulären Ausgabe. Eine alte-Folge kam dadurch auch nicht in Fahrt und blieb mit 0,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren bei Marktanteilen von 2,7 respektive 3,5 Prozent hängen.Auch tagsüber lief es für VOX nicht sonderlich berauschend. Mit zahlreichen Spielfilmen ordnete man sich stets unterhalb des Senderschnitts ein. Besonders schwach lief es für, der ab 16:14 Uhr nur 0,30 Millionen Zuschauer unterhielt, darunter 0,07 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich bei 2,7 Prozent bei allen und 3,4 Prozent in der Zielgruppe.