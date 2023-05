MagentaTV bietet Netflix mit Werbung an

Vermischtes

Der neue „MagentaTV Smart Netflix“-Tarif umfasst MAgentaTV, RTL+ und das werbebasierte Netflix-Angebot und ist für nur 13 Euro im Monat abonnierbar.

Fahri Yardim und Christian Ulmen bleiben der Deutschen Telekom als Werbebotschafter treu und werden auch weiterhin für den Streaming- und TV-Service des Unternehmens, MagentaTV, werben. Dass sie das tun müssen, liegt auch daran, dass es auch etwas Neues zu bewerben gibt, denn die Telekom führt ab dem 31. Mai einen neuen Tarif ein, der MagentaTV mit dem werbebasierten Netflix-Abo kombiniert. Möglich macht dies ein neuer Kooperationsvertrag zwischen MagentaTV und Netflix . Dadurch ist MagentaTV der erste Anbieter im Markt, der das neue Netflix mit Werbung in einem Paket im Angebot hat.Der neue „MagentaTV Smart Netflix“-Tarif umfasst MagentaTV, das Netflix Standard Abo mit Werbung sowie ein Premium-Abo von RTL+. Der Preis liegt bei durchaus erschwinglichen 13 Euro pro Monat. Wer Netflix werbefrei genießen möchte, hat die Möglichkeit, ein Upgrade auf das Netflix Standard Abo für acht Euro pro Monat hinzuzubuchen. Als Anreiz zum Abschluss eines neuen Abos macht die Telekom „MagentaTV Smart Netflix“ in den ersten sechs Monaten für null Euro zugänglich, danach kostet der Tarif 13 Euro/Monat. Die Vertragslaufzeit beträgt jedoch 24 Monate. Darüber hinaus bietet MagentaTV auch Abo-Pakete an, in denen Disney+ inklusive ist bzw. ohne Netflix gebucht werden kann.„Telekom verbindet – das gilt auch für Unterhaltung. MagentaTV schafft als Plattform einen Ort, der alle Unterhaltungswelten zu einem unschlagbaren Preis zusammenbringt. Zusammen mit unserem langjährigen Partner Netflix machen wir unseren Kundinnen und Kunden jetzt ein besonders attraktives Angebot. Das freut mich sehr“, erklärt Christian Loefert, Leiter Marketingkommunikation Telekom Deutschland.Kein Grund also zu streiten, dennoch geht es für Yardim und Ulmen in den neuen Werbespots zur Paartherapie. Diese wird von einem weiteren bekannten TV-Gesicht abgehalten: Katia Saalfrank. Gewohnt humorvoll wird die Pädagogin neben den beiden Stamm-Protagonisten in Szene gesetzt. Die Quintessenz der erfolgreichen Paartherapie: MagentaTV ist das verbindende Element in der Beziehung von Yardim und Ulmen.