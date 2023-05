«The Voice» tauscht alle Coaches aus

TV-News

Peter Maffay verabschiedet sich nach nur einer Staffel von der Castingshow. Für Mark Forster endet eine sechsjährige Ära.

Sat.1 und ProSieben werden auch in diesem Jahr wieder eine neue Runde der Castingshowausstrahlen. Bewerbungsaufrufe für die 13. Staffel waren bereits Anfang des Jahres im Programm zu finden. Damals waren alle Coaches der vergangenen Staffel zu sehen, also Stefanie Kloß, Mark Forster, Rea Garvey und Peter Maffay. Letztere feierte im April auch den 40. Geburtstag von Tabaluga bei Sat.1 . Nun steht fest: Die neuen Talente werden nicht vor der Jury des vergangenen Jahres performen, dies bestätigten die beiden Sender am vergangenen Wochenende.Via Twitter ließ man verlauten, dass die Coaches dieses Jahr eine Pause einlegen würden. Vor allem für Mark Forster bedeutet dies das Ende einer Ära, denn der Popmusiker war seit der siebten Staffel durchgängig Teil der Show. Rea Garvey feierte erst im vergangenen Jahr sein Comeback, nachdem er 2020 gemeinsam mit Samu Haber ein Duo gebildet hatte und in früheren Jahren Teil der Sendung war. Auch Stefanie Kloß trat 2020 als Team mit Yvonne Catterfeld auf, ehe sie 2021 pausierte und 2022 zurückkehrte. Zuvor war sie in den Staffeln vier und fünf dabei. Für Peter Maffay kommt der (vorübergehende) Ausstieg nach nur einer Staffel. Wer in der kommenden Staffel auf den berühmten roten Drehstühlen Platz nehmen wird, verrieten die Sender nicht.„Niemals geht man so ganz, irgendwas von euch bleibt hier. Liebe Stefanie, lieber Mark, lieber Rea und lieber Peter, ProSieben und Sat.1 danken euch für großartige und wunderschöne Stunden bei «The Voice of Germany». Ihr wisst: Als Teil der großen «The Voice»-Familie seid ihr immer wieder herzlich willkommen auf den roten Stühlen. Auf bald. Es war uns eine Ehre“, ließ sich ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann zitieren.