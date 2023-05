Discovery bringt neues «Hoffman Family Gold»

US-Fernsehen

Mitte Juli setzt der Discovery Channel die Ausstrahlung mit einer neuen Staffel fort.

Todd Hoffman kehrt für eine neue Staffel vonzurück, die am Freitag, den 16. Juni um 21 Uhr auf Discovery Premiere hat. Die neue Staffel zeigt die Höhen und Tiefen eines echten Mehrgenerationen-Familienunternehmens und den turbulenten Kampf zwischen Vater und Sohn, um zu sehen, wer das meiste Gold aus ein und demselben Stück Boden schürfen kann.Nach den Schwierigkeiten der letzten Staffel, die von heftigen Wetterbedingungen, kaputten Geräten und einer unerfahrenen Mannschaft, die nicht in der Lage war, den reichen Boden zu bearbeiten, geprägt waren, kehrt «Gold Rush»-Legende Hoffman mit einem Plan zur Mammoth Valley Mine in Alaska zurück, um 1.000 Unzen Gold auszugraben, einen Gewinn zu erzielen und seine Schulden in Höhe von 750.000 Dollar zu begleichen. Er bringt auch seinen Sohn Hunter, seinen Vater Jack, eine handverlesene, vertrauenswürdige Mannschaft, eine Flotte neuer Geräte und den nötigen Schneid mit, um Woche für Woche das Gold zu fördern.In dieser Saison gibt es jedoch eine neue Herausforderung auf dem Minengelände: Hunter. Todds Sohn hat es satt, Befehle von seinem Vater entgegenzunehmen, und er setzt alles daran, zu beweisen, dass er die Erfahrung und die Fähigkeiten hat, um trotz des überwältigenden Drucks seine eigene Mine erfolgreich zu leiten. Hunter geht in dieser Saison aufs Ganze und versucht, seinen Vater auszustechen.