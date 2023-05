«Wer wird Millionär?»-Special steigert sich deutlich

Quotennews

Fast dreieinhalb Millionen Zuschauer interessierten sich für die zweite Folge. Sat.1 überzeugte mit der Free-TV-Premiere von «Catweazle» bei Jung und Alt.

Mit im Schnitt 2,76 Millionen Zuschauern belegte RTL am Pfingstsonntag 13,5 Prozent des Gesamtmarktes. Dafür verantwortlich war Günther Jauch und ein „Überraschungs-Special“ von. In der Zielgruppe reichte es mit 0,61 Millionen 14- bis 49-Jährigen für 13,8 Prozent. Am Montag folgte Teil zwei, die Werte stiegen teils deutlich an. 3,41 Millionen Zuschauer sahen die fast vierstündige Sendung. Aus der Zielgruppe stammten diesmal 0,66 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich nun bei grandiosen 16,1 Prozent bei allen und ebenfalls guten 14,6 Prozent bei den werberelevanten Sehern.Im Vorfeld der Primetime präsentierte der Kölner Sender „Die neuen Bauern“ der kommenden-Staffel. Ab 19:05 Uhr interessierten sich 2,07 Millionen für die von Inka Bause moderierte Kuppelshow. Der Marktanteil belief sich auf 10,9 Prozent. Mit 0,30 Millionen jüngeren Sehern kam RTL nicht über 8,7 Prozent in dieser Zuschauergruppe hinaus. Den Rest des Tages füllte man mit zahlreichen Animationsfilmen. Am besten lief es dabei noch für die Wiederholung von, der am Sonntag bereits im Nachmittagsprogramm zu sehen war und 0,23 Millionen Zuschauer und 5,2 Prozent in der Zielgruppe einsammelte. Für die Zweitverwertung lief es mit 0,41 Millionen Zuschauern und 13,0 Prozent bei den Umworbenen wesentlich besser.Sat.1 wählte eine ähnliche Strategie und sendete ebenfalls ab den Morgenstunden zahlreiche Familienfilme. «Mia und der weiße Löwe» machte ab 6:10 Uhr den Anfang, damit sprangen aber nur 1,6 Prozent Marktanteil heraus. Doch es stellte sich schnell eine Steigerung ein, sodass ab 11:46 Uhr die Wiederholungen vonund7,4 und 8,4 Prozent einfuhren. Die Wiederholung des Primetime-Filmserreichte ab 15:50 Uhr 0,41 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent.Ab 17:40 Uhr stand dann die dritte Ausgabe vonauf dem Plan. Die über zweistündige Sendung unterhielt 0,78 Millionen Zuschauer, darunter 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile stiegen auf 5,2 respektive 8,2 Prozent. In der Primetime gab es dann erneut Filmware zu bestaunen, Sat.1 präsentierte die Free-TV-Premiere von. Der Otto-Waalkes-Film spülte 2,17 Millionen Zuschauer an, die fantastische 8,2 Prozent des Gesamtmarktes belegten. 0,67 Millionen Jüngere und sehr gute 12,0 Prozent wurden in der Zielgruppe gemessen. Nur die Bundesliga-Spiele des FC Bayern München Anfang des Jahres sorgten in diesem Jahr für mehr Sat.1-Zuschauer.