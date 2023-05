«Nick News» diskutiert die Zukunft von TikTok

US-Fernsehen

Die Nachrichtensendung von Nickelodeon möchte sich mit der chinesischen App kritisch auseinandersetzen.

Nickelodeon wird am Mittwoch, den 31. Mai, um 19:00 Uhr eine brandneue Folge seiner Showausstrahlen, die mit einem Bericht über die US-Bundesstaaten, die TikTok verboten haben, und die weiteren Gesetzgeber, die diesem Beispiel folgen, beginnt. Außerdem wird in der Folge eine Gruppe von Kindern vorgestellt, die den sozialen Medien den Rücken gekehrt und ihre Smartphones gegen Klapphandys eingetauscht haben, sowie ein Bericht über Lösungen für Amerikas Wohnungsnot durch innovative Technologien wie 3D-gedruckte Häuser. Die Zuschauer werden auch eine Reihe von Erfahrungsberichten von Kindern der ersten Generation von Amerikanern zu sehen bekommen und eine Einführung in den beliebten Creator SeanDoesMagic erhalten.In der Mai-Ausgabe von «Nick News» werden auch die «Nick News»-Korrespondenten Jane McManus und Kahlil Greene der Frage nachgehen, wie sich ein Verbot von TikTok auf junge Menschen und die gesamte soziale Landschaft auswirken würde. «Nick News»-Korrespondent Taylor Cassidy spricht mit dem Gründer des Luddite Club, einer Gruppe von Teenagern, die die Technologie und ihren zunehmenden Einfluss auf unser aller Leben ablehnen.Die Sendung wurde ursprünglich 25 Jahre lang ausgestrahlt und endete 2016 mit dem Ausscheiden der Erfinderin und ursprünglichen Moderatorin Linda Ellerbee. Die Sendung wurde mit dem Grundgedanken des Respekts vor dem kindlichen Publikum geschaffen, erklärte das Weltgeschehen auf direkte Weise und sorgte stets dafür, dass Kinder eine Plattform erhielten, um ihre Meinung zu äußern und einen sicheren Ort, um die Welt zu hinterfragen. «Nick News» kehrte 2020 zurück.