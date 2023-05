Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den «Tatort» am Feiertag? Wer konnte mehr überzeugen: «Wer wird Millionär?» oder «Die Höhle der Löwen»?

Das Erste präsentierte am Feiertag gleich zwei Kriminal-Filme und fuhr mitund5,76 und 2,05 Millionen Zuschauer ein. Die beiden 90-Minüter holten 21,4 und 9,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt sowie 17,5 und 4,2 Prozent in der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch das ZDF setzte auf Krimiware, wiederholte aber nur. Die Zweitverwertung sahen 4,08 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 15,1 Prozent entsprach. Bei den Jüngeren wurden magere 4,6 Prozent gemessen.informierte 3,24 Millionen, die Marktanteile bewegten sich ab 21:45 Uhr bei 13,2 und 6,2 Prozent.RTL war der erfolgreichste Privatsender und sicherte sich mit3,41 Millionen Zuschauer und 14,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. VOX konnte mitnicht mithalten. Die Gründershow rutschte auf 1,09 Millionen Seher und 7,2 Prozent Marktanteil ab. Drei-Folgen wollten sich 0,50, 0,60 und 0,66 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, bis kurz 23:14 Uhr stieg die relative Sehbeteiligung bei den Umworbenen von 4,3 auf 5,2 und 7,6 Prozent.Filmware gab es bei der Unterföhringer Sendergruppe zu bestaunen. Für Sat.1 lief es mitam besten, denn 2,17 Millionen Menschen generierten einen Zielgruppenanteil von 12,0 Prozent. «Transformers: The Last Knight» ► sicherte 1,07 Millionen ProSieben-Zuschauer und 10,7 Prozent. Kabel Eins hatte mitdas Nachsehen. Mit 0,75 Millionen Zuschauer und 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man aber durchaus zufrieden sein.