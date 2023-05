3 Quotengeheimnisse

Sport1 punktet mit Fußball und der Eishockey-WM, VOX sendet stundenlang Mord und Totschlag – die Quoten stimmen aber.

Der Fernsehsender Sport1 übertrug am Pfingstsonntag das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Partie zwischen Deutschland und Kanada, die aus deutscher Sicht verloren ging, lockte 1,9 Millionen Fernsehzuschauer an. Laut Sport1 fieberten in der Spitze bis zu drei Millionen Menschen mit. Da auch noch der «Doppelpass» mit 0,89 Millionen Zusehenden lief, verbuchte man mit fünf Prozent Marktanteil den besten Tagesmarktanteil seit sieben Jahren.Im linearen Fernsehen war die zweite Staffel der Sadcom alles andere als ein Erfolg. Am Freitag wollten gar nur 0,77 Millionen Zuschauer die erste Folge sehen, die bereits um 22.20 Uhr gesendet wurde. Die Episoden fünf und sechs, die am Samstag um 23.40 Uhr liefen, erreichten 0,48 und 0,29 Millionen. Die Marktanteile lagen bei schrecklichen 3,8 und 3,0 Prozent. Mit 0,14 Millionen jungen Zusehenden erreichte die fünfte Ausgabe sogar mit 4,6 Prozent den zweibesten Wert.Mit der True-Crime-Serie «Medical Detectives» sowie «Criminal Intent» hatte VOX am Pfingstsonntag zwischen 03.00 und 12.30 Uhr fast immer identische 0,31 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die 3.06 Uhr-Ausgabe hatte sogar 0,35 Millionen Zuschauer und verbuchte 13,1 Prozent Marktanteil. Aber VOX hat auch ein Problem mit den jungen Zusehenden, denn diese machen nur noch ein Drittel der Reichweite aus: Immerhin hatten die zahlreichen Wiederholungen der Serie bis zu 0,10 Millionen junge Zuschauer. In der Nacht brachte das bis zu 21,7 Prozent, am Vormittag waren dann nur noch 5,6 Prozent Marktanteil drin.