Ezra Miller soll «The Flash» bleiben

Der Regisseur Andy Muschietti sagt, der Schauspieler sei optimal für die Rolle.

Ezra Miller wird weiterhin den Flash spielen, solange Regisseur Andy Muschietti an dem Superhelden-Franchise von Warner Bros. beteiligt ist. Während eines Interviews im Podcast "The Discourse" sagte Muschietti, dass er keine Pläne hat, Miller neu zu besetzen, trotz der Geschichte des Schauspielers mit rechtlichen Problemen und angeblichem Missbrauch."Wenn [eine Fortsetzung] passiert, ja", sagte Muschietti über eine Rückkehr von Miller als Flash. "Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der diese Figur so gut spielen kann wie er. Die anderen Darstellungen des Charakters sind großartig, aber diese spezielle Vision des Charakters haben sie einfach überragend umgesetzt. Und, wie Sie schon sagten, die beiden Barrys – es fühlt sich an, als wäre die Figur wie für sie gemacht."Barbara Muschietti, Produzentin von «The Flash», fügte hinzu: "Bei den Dreharbeiten war Ezra brillant und der engagierteste und professionellste [Schauspieler]. Ezra hat alles für diese Rolle gegeben – körperlich, kreativ, emotional."