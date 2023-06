«The Office»: Ricky Gervais wird Down Under weiblich

International

Die Hauptrolle der australischen Version der Comedy-Serie, die auf Prime Video zu sehen sein wird, spielt zum ersten Mal eine weibliche Darstellerin.

Die australische Komikerin und Schauspielerin Felicity Ward («Wakefield») wird inHannah Howard, die Geschäftsführerin der Verpackungsfirma Flinley Craddick, darstellen. In einem Post-COVID-Plot erhält Howard von der Zentrale die Nachricht, dass ihre Filiale geschlossen wird und die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten müssen. Sie geht in den Überlebensmodus über, macht Versprechungen, die sie nicht halten kann, und schmiedet ausgefallene Pläne, um ihre "Arbeitsfamilie" zusammenzuhalten.Die australische Adaption ist die 13. Auflage der Serie, die ursprünglich von Ricky Gervais und Stephen Merchant entwickelt wurde. Weitere internationale Neuauflagen gab es unter anderem in Frankreich, Kanada, Chile, Israel und im Nahen Osten. Die Dreharbeiten zu der achtteiligen Serie werden im Juni in Sydney beginnen. Die Produktion erfolgt durch Prime Video, BBC Studios Australia and New Zealand und Bunya Entertainment. Die Serie wird als Amazon-Original gebrandet und 2024 auf Prime Video weltweit, außer in den USA, starten. "Ich bin sehr aufgeregt, dass Australien meine kleine Show aus der Jahrhundertwende neu auflegt", sagte Ricky Gervais, Co-Schöpfer, Co-Autor und Star der britischen Originalversion. "Die Büropolitik hat sich in 20 Jahren ein wenig verändert, ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie mit einem modernen David Brent umgehen."Edith Poor («The Power of the Dog»), Steen Raskopoulos («The Duchess»), Shari Sebbens («Thor: Love and Thunder»), Josh Thomson («Young Rock»), Jonny Brugh («What We Do in the Shadows»), Pallavi Sharda («The Twelve»), Susan Ling Young («Hungry Ghosts»), Raj Labade, Lucy Schmit und Firass Dirani («Underbelly») wurden als weitere Darsteller gecastet.