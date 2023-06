Amanda Seyfried über Elizabeth Holmes: fair

Vermischtes

Die Theranos-Gründerin, die Seyfriend in «The Dropout» verkörperte, muss ins Gefängnis.

Elizabeth Holmes hat am Dienstag ihre elfjährige Haftstrafe angetreten. Damit endet der rasante Abstieg der Ex-Theranos-Gründerin von der Leitung eines viel beachteten Bluttest-Startups bis hin zur Anklage wegen mehrfachen Betrugs. Der Zufall wollte es, dass Amanda Seyfried, die für ihre Darstellung von Holmes in der Hulu-Serieeinen Emmy gewann, nur wenige Stunden nach Holmes' Ankunft bei «Good Morning America» auftrat, um ihre neue Apple TV+-Serie «The Crowded Room» zu bewerben. In ihrem Auftritt gab Seyfried eine Antwort auf Holmes' Inhaftierung."Ich fühle mit diesen Kindern. Diese beiden Kinder. Sie hängen hier am seidenen Faden. Als Elternteil bin ich wie... Als Mutter bin ich wie - ich weiß nicht", sagt Seyfried und bricht ab. "Das Leben ist nicht fair. Aber in vielerlei Hinsicht ist es vor allem für sie fair."Seyfrieds Kommentare folgen auf ein Interview mit Holmes, das Anfang Mai in der „New York Times“ veröffentlicht wurde. Darin äußerte sich die in Ungnade gefallene Geschäftsführerin zu Seyfrieds Darstellung von ihr in «The Dropout»". "Sie spielen nicht mich", sagte Holmes, die sich auch zu einem inzwischen eingestellten Projekt äußerte, das mit Jennifer Lawrence in der Rolle der Holmes gestartet werden sollte. "Sie spielen eine Figur, die ich geschaffen habe."