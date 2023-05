Aus K2H wird Florida Factual

Vermischtes

Florida Entertainment übernimmt Mehrheit an der Produktionsfirma K2H, die von Louis Klamroth, Nikolaus Klamroth und Moritz Hohenfeld vor vier Jahren gegründet wurde.

Vor vier Jahren gründeten die Cousins Louis und Nikolaus Klamroth gemeinsam mit Moritz Hohenfeld die Produktionsfirma K2H. Unter diesem Banner entstanden zahlreiche Factual-Formate, wie «Klamroths Konter» (ntv), «Die ProSieben-Bundestagswahl-Show» sowie die «ZDFzeit»-Dokus «Die Wahrheit über…». Darüber hinaus zeichnete die K2H verantwortlich für die Produktion der ZDF-Wahlduelle «Für & Wider», betreute redaktionell «Das TV-Triell» für die Seven.One Entertainment Group und war für die Entwicklung und Produktion des «ZDFzoom»-Nachfolgers «Die Spur» ► verantwortlich. Seit jeher sitzt die Berliner Produktionsfirma Florida Entertainment als Gesellschafter mit im Boot. Nun übernimmt die Produktionsfirma von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Mehrheit an der K2H und macht aus ihr die Florida Factual.Zuletzt arbeiteten sie gemeinsam an der sechsteiligen Doku-Serie «The World’s Most Dangerous Show», die am 7. Juni bei Prime Video startet. Florida Factual macht es sich zur Aufgabe, „journalistische Inhalte in Talk, Show und Dokumentation zeitgemäß aufzubereiten und durch eine altersübergreifende Ansprache einer breiten Zielgruppe zugänglich zu machen“, wie es in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung heißt. Louis Klamroth bleibt ebenso wie die Geschäftsführer und Produzenten Nikolaus Klamroth und Moritz Hohenfeld an Bord. Zudem verstärkt Arne Kreutzfeldt künftig die Geschäftsführung der Florida Factual. Neben dem Berliner Standort wird die Florida Factual um eine Kölner Niederlassung erweitert und so auch aus Nordrhein-Westfalen heraus journalistische Inhalte entwickeln und produzieren.„Ich freue mich, dass sich die K2H jetzt der Florida-Familie anschließt. Nach der engen Zusammenarbeit in den letzten Jahren ist dieser nächste große Schritt nur konsequent. Die Florida hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie nicht nur große Unterhaltung kann, sondern auch mit überraschend ernsten Themen ein breites Publikum erreicht“, erklärt Louis Klamroth.„Das Team der K2H hat uns in den letzten Jahren mit exzellentem Journalismus, innovativem Storytelling und einem guten Gespür bei der Umsetzung von Talkformaten beeindruckt. Dass dies künftig unter dem Label ˈFlorida Factualˈ stattfinden wird, ist eine große Bereicherung und freut uns ungemein“, so Arne Kreutzfeldt, Geschäftsführer Florida Entertainment.