«Strange» bedient die höchste Range

Blockbuster-Battle

Das Cumberbatch-Abenteuer bei ProSieben hat die zauberhaftesten Bewertungen vorzuweisen - schlechtere Tricks offensichtlich bei «Asterix & Obelix».

Die Bewertung

2023 Free-TV-Premiere (Sat.1, 20:15 Uhr)Als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller in der Rolle des Asterix begibt sich Guillaume Canet an der Seite von Gilles Lellouche in das Reich der Mitte: Asterix und Obelix werden von Wun Da aufgesucht. Die chinesische Prinzessin ist verzweifelt: Ihre Mutter, die Kaiserin, wurde gefangen genommen und ihres Reiches beraubt. Die beiden Gallier erklären sich bereit, Wun Da zu helfen. Und auch Julius Cäsar und Kleopatra wollen ihren Vorteil aus der Situation schlagen.The Movie Database (TMDB): 5Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4IMDb User Rating: 52021 (ProSieben, 20:15 Uhr)Benedict Cumberbatch ist Doctor Strange, ein Superheld aus dem Marvel-Universum: Der exzentrische Neurochirurg Dr. Stephen Strange kann nach einem schweren Verkehrsunfall nicht mehr praktizieren. Verzweifelt reist er nach Tibet an einen mystischen Ort, von dem er sich Heilung verspricht. Die Älteste bildet ihn schließlich zum mächtigsten Magier der Welt aus. Schon bald muss Dr. Strange seine neu gewonnenen Kräfte einsetzen, um die Menschheit vor einer dunklen Macht zu beschützen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9IMDb User Rating: 81992 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Sängerin Rachel Marron hat beruflich alles erreicht und ist zum Superstar aufgestiegen. Doch Rachels Ruhm ruft auch unliebsame Verehrer auf den Plan. Eine Reihe von Drohbriefen, die offenbar von einem gewaltbereiten Fan stammen, beunruhigt die Manager der Sängerin zutiefst. Alles deutet darauf hin, dass der Verfasser der Briefe sich immer mehr in seinen Wahn hineinsteigert und letztendlich plant, Rachel zu ermorden. Um das zu verhindern, engagieren die Manager Frank Farmer, einen der besten Leibwächter der Welt. Rachel lehnt den unnahbaren Vollprofi zunächst ab, doch als er während einer Veranstaltung einen Mordanschlag vereitelt, entflammt sie in Liebe zu Frank. Der ist hin und her gerissen zwischen seiner Leidenschaft und seiner Auffassung von Professionalität. Denn eines ist klar: Solange der Killer noch immer auf freiem Fuß ist, hat ihre aufkeimende Liebe keine Chance...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6IMDb User Rating: 6