«Sing meinen Song» zieht gegen Ende wieder deutlich an

Quotennews

Nachdem zudem die Künstler-Portraits im Anschluss zuletzt recht ernüchternd abgeschnitten hatten, überzeugte die Story über Nico Santos nun deutlich mehr Menschen.



Auch wenn sich gestern beikeiner an Nico Santos Tophit „Rooftop“ heranwagte, coverten die Teilnehmenden viele weitere bekannte Songs. So wählte Clueso etwa „Play with Fire“, Stefanie Kloß „Streets of Gold“ und LEA „Would I lie to you”. Alli Neumann wagte sich an „Safe”, während sich Montez für „Low on Love“ und Johannes Oerding für „Home“ entschieden hatte. Nico Santos selbst präsentierte den Song „Real Love“ aus seinem neusten Album „Ride“.Das Format war in der Vorwoche mit lediglich 0,76 Millionen Interessenten deutlich zurückgefallen, was zudem zu mauen 3,1 Prozent Marktanteil geführt hatte. Auch die 0,28 Millionen Jüngeren hatten mit annehmbaren 5,3 Prozent knapp vier Prozentpunkte verloren. Die vorletzte Ausgabe der Staffel steigerte sich gestern nun deutlich und knackte mit 1,01 Millionen Fernsehenden erstmals seit vier Wochen wieder die Millionenmarke. Dies wurde mit passablen 4,2 Prozent Marktanteil belohnt. Auch die 0,42 Millionen Umworbenen ließen das ernüchternde Resultat der Vorwoche hinter sich und landeten bei hohen 8,6 Prozent Marktanteil.Im Anschluss widmete sich das gestrige Portrait dem Künstler, der bei der Ausgabe im Fokus stand.schnitt deutlich besser ab als beinahe alle anderen Künstler bislang. Mit 0,69 Millionen Zuschauern und soliden 4,7 Prozent Marktanteil wurde das zweitbeste Ergebnis nach der ersten Ausgabe der Staffel erzielt. Die 0,27 Millionen Werberelevanten stellten mit überzeugenden 8,5 Prozent sogar einen neuen Staffelbestwert auf.