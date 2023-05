Damon Lindelof ist über «Lost»-Rassismus entsetzt

Vermischtes

Der Produzent und Autor meinte, er hätte versagt, wenn die Vorwürfe stimmen.

Die Showrunner von «Lost», Damon Lindelof und Carlton Cuse, stellen sich in Maureen Ryans neuem Buch "Burn It Down", aus dem ein Auszug auf der Website von „Vanity Fair“ veröffentlicht wurde, mehreren Vorwürfen von Rassismus, Toxizität und mehr, die angeblich während der Produktion der ABC-Hitserie aufgetreten sein sollen. In dem Auszug gibt Lindelof zu, dass er bei der Gewährleistung von "Sicherheit und Komfort" im Autorenzimmer der Serie "versagt" habe.Mehrere Autoren und Schauspieler sprachen mit Ryan über das angeblich toxische Arbeitsumfeld bei «Lost», das von 2004 bis 2010 sechs Staffeln lang auf ABC lief. Harold Perrineau, der in den ersten beiden Staffeln von «Lost» die Rolle des Michael Dawson spielte, sprach unverblümt darüber, dass seine weißen Co-Stars die wichtigsten Handlungsstränge der Serie bekamen. Er sagte: "Es war ziemlich klar, dass ich der Schwarze war. Daniel [Dae Kim] war der Asiate. Und dann gab es noch Jack und Kate und Sawyer".Ein Autor der Serie sagte, dass dem «Lost»-Team immer wieder gesagt wurde, dass die weißen Charaktere Locke (Terry O'Quinn), Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly) und Sawyer (Josh Holloway) die "Heldenfiguren" seien und dass "sich niemand für diese anderen Figuren interessiert. Gebt ihnen einfach ein paar Szenen an einem anderen Strand".Perrineau sagte, er habe einmal gegenüber einem «Lost»-Produzenten seine Bedenken geäußert, dass die weißen Darsteller der Serie gegenüber farbigen Darstellern bevorzugt würden, sei es auf dem Bildschirm oder bei Fotoshootings. Er sagte, er habe dem Produzenten gesagt: "Ich muss nicht der Erste sein, ich muss nicht die meisten Folgen haben – aber ich möchte dabei sein. Aber es sieht so aus, als ob dies jetzt eine Geschichte über Jack und Kate und Sawyer ist".