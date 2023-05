«Davina & Shania»-Finale sammelt kontinuierlich Publikum ein

Quotennews

Gleich drei Folgen präsentierte RTLZWEI zum Abschluss der zweiten «We love Monaco»-Staffel und war damit vor allem zu später Stunde sehr erfolgreich. Daniela Katzenberger war dagegen kein Erfolg.

RTLZWEI setzte am Pfingstfeiertag voll auf die eigenen Sendergesichter und präsentierte dem Publikum Inhalte der Familie Katzenberger und der Familie Geiss. Ab kurz vor 12:00 Uhr durften sich die Zuschauer über insgesamt acht Folgen vonfreuen. Die Episoden aus der Dose waren jedoch kein Erfolg für den Grünwalder Sender, der sich mit Reichweiten zwischen 0,19 Millionen (15:00 Uhr) und 0,35 Millionen (19:15 Uhr) begnügen musste. Im Schnitt kam man auf 0,27 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 2,6 Prozent entsprach. In der Zielgruppe schrieb man ebenfalls rote Zahlen und verbuchte während der acht Stunden nur 2,4 Prozent.In der Primetime lief es mit den Töchtern von Robert und Carmen Geiss deutlich besser, auch wennein wenig Anlaufzeit bedurften. Um 20:15 Uhr lag die Sehbeteiligung bei 0,50 Millionen, was 1,9 Prozent des Gesamtmarktes ausmachte. In der Zielgruppe stieg das Interesse auf 0,24 Millionen und solide 4,3 Prozent.Die zweite Folge des dreiteiligen Staffelfinals sorgte für 0,60 Millionen Zuschauer, darunter 0,30 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wuchsen auf 2,3 respektive 5,2 Prozent. Damit war das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht, denn auch um 22:14 Uhr war noch eine Steigerung auf 0,66 Millionen Zuschauer möglich, was den Marktanteil auf 3,4 Prozent in die Höhe schraubte. In der Zielgruppe wurden sehr starke 0,31 Millionen und 7,6 Prozent ausgewiesen.