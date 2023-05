Barcelona statt Imola: Sky zeigt Formel 1 am Wochenende auch bei YouTube

TV-News

Da der Große Preis der Emilia-Romagna abgesagt wurde, musste Sky umdisponieren.

Der Rennzirkus der Formel 1 machte bereits an sechs Orten in diesem Jahr Halt, in Italien war man allerdings nicht zu Gast. Das Rennen in Imola wurde aufgrund von Überflutungen in der Region kurzfristig abgesagt, was hierzulande Einfluss auf die Übertragungen der kommenden Rennen hat. Denn ursprünglich sollte der Große Preis der Emilia-Romagna frei empfangbar bei YouTube auf dem Kanal von «Sky Sport DE» übertragen werden, da der Pay-TV-Sender vertraglich dazu verpflichtet ist.Nun hat Sky Deutschland entschieden, welches Rennen stattdessen bei YouTube gezeigt werden soll: Die Wahl fiel auf das kommende Rennen in Barcelona am 4. Juni. „In Anbetracht der tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna vor zwei Wochen war die Absage des Grand-Prix-Wochenendes die einzig richtige Entscheidung. Im Zuge dessen konnte auch die Live-Übertagung des Rennens über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube Kanal nicht wie geplant stattfinden. Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen“, erklärt Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland.Darüber hinaus wird auch der Große Preis von Ungarn Ende Juli live und kostenlos übertragen. Das war bereits im Vorfeld des abgesagten Italien-Grand-Prix so kommuniziert worden. Daran soll sich vorerst nichts ändern. Dabei wird es aber wohl nicht bleiben, denn Sky ist dazu verpflichtet insgesamt vier Rennen in diesem Jahr freizugänglich anzubieten. Ursprünglich stand dafür eine mögliche Sublizenz im Raum, wie sie RTL im vergangenen Jahr erworben hatte. In diesem Jahr fand sich aber kein Abnehmer.