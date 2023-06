«Plan B»: Gaumont produziert neue ZDF-Miniserie

TV-News

Katja Riemann und Hannah Schiller spielen die Hauptrollen in der sechsteiligen Serie, die an das kanadische Original angelehnt ist.

Das ZDF adaptiert die kanadische Miniserie, die in diesem Frühjahr bei CBC ihre Premiere feierte. KOTV Productions und Red Arrow Studios haben das Original produziert, hierzulande übernimmt Gaumont die Produktion, die Dreharbeiten finden derzeit in Berlin und Umgebung statt und dauern noch bis 21. Juli an. Die Drehbücher schrieben Ingrid Kaltenegger und Mika Kallwass. Regie führen Isabel Prahl und Eoin Moore. Als Produzenten seitens Gaumont fungieren Sabine de Mardt und Andreas Bareiss.Im Zentrum der Handlung steht die selbstbewusste erfolgreiche Moderatorin Flo, die von Katja Riemann verkörpert wird und deren Leben durch Suizid ihrer Tochter Luna, gespielt von Hannah Schiller, zerstört wird. Durch ein Angebot der Firma «Plan B» kann Flo in die Vergangenheit reisen, sich mit getroffenen Entscheidungen und verpassten Chancen auseinandersetzen – und Weichenstellungen verändern. Einziger Haken: Eine Rückkehr in die Gegenwart oder Zukunft ist nicht möglich. Für ihre Mission, nicht nur den Tod ihrer Tochter zu verhindern, sondern ihre beiden Kinder Luna und Carlo (Paul Ahrens) zu starken, glücklichen Menschen zu machen, übertritt Flo immer wieder Grenzen.In weiteren Rollen stehen Thomas Loibl steht als Ex-Mann und Vater sowie unter anderem Annika Kuhl, Sara Fazilat, Dejan Bućin, Christine Schorn vor der Kamera. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.