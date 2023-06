VOD-Charts

Die Netflix-Serie «FUBAR» war überaus erfolgreich. Das restliche Feld liegt sehr nah beieinander, eine öffentlich-rechtliche Serie überrascht bei Prime Video.

Mit fast 89 Millionen Sehstunden legte die Action-Serieeinen erfolgreichen Start bei Netflix hin. Die Dauer wurde allein in den ersten vier Tagen gemessen. Doch auch darüber hinaus war die Reihe mit Arnold Schwarzenegger erfolgreich, wie die Marktforscher von Goldmedia zeigen. Starten wollen wir in dieser Woche allerdings bei Prime Video, denn Platz zehn ging an. Die Krimiserie verzeichnete zwischen dem 26. Mai und 1. Juni eine Reichweite von 1,43 Millionen.hielt sich auch in der 22. Kalenderwoche in den Top10. Nach dem Start bei Netflix reichte es diesmal für 1,46 Millionen Abrufe. Knapp davor mit nur 10.000 Klicks mehr reihte sich die Anwaltsserieein, die ebenfalls seit Wochen in dieser Liste vertreten ist. Nach Platz zwei in der Vorwoche brachte es Liebeskomödiediesmal auf Platz sieben. Die Netflix-Serie verlor etwas mehr als eine Million Aufrufe an Reichweite, 1,53 Millionen standen zu Buche.Auf Platz sechs landete, die Serie durfte sich über 1,58 Millionen Views freuen. Wie in der Vorwoche zählteerneut zu den gefragtesten Streaming-Titeln. Mit 1,75 Millionen Abrufen schaffte man es auf Platz fünf und musste sich damit einem öffentlich-rechtlichen Format beugen., unter anderem bei Prime Video verfügbar, wurde 1,97 Millionen Mal gestreamt.Die Rollen auf dem Treppchen sind klar verteilt: Bronze ging an, was 2,22 Millionen Aufrufe generierte. 900.000 Klicks mehr brachte Vorwochen-Siegerzustande, was den Nerds die Silbermedaille einbrachte. Gold holte sich die eingangs erwähnte Netflix-Neuerscheinung, die am 25. Mai das Licht de Welt erblickte. In den vergangenen sieben Tagen kamen Schwarzenegger und Co. auf beeindruckende 6,20 Millionen Streams.