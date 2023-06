RTLZWEI plant Comeback des «Messie-Teams»

TV-News

Dennis Karl und Sabina Hirtz sind nach jahrelanger Pause mit neuen Folgen zurück. An die Entrümpelungen der Wohnungen ist diesmal auch eine langfristige psychologische Betreuung vorgesehen.

RTLZWEI hat die Rückkehr einer nahezu in Vergessenheit geratenen Programm-Marke angekündigt. Ab dem 22. Juni präsentiert der Grünwalder Privatsender immer donnerstags um 20:15 Uhr vier neue Folgen von. Zwar war die Produktion von Rainer Laux Productions GmbH und Endemol Shine Germany in den vergangenen Jahren immer mal wieder Teil des Spätprogramms, doch die letzte neue Folge stammt aus dem Jahr 2014. In jenem Sommer war man mit bis zu 8,8 Prozent erfolgreich.Damals wie heute besteht das «Messie-Team» aus Entrümplungsprofi Dennis Karl und Messie-Expertin Sabina Hirtz, die alles tun, um Menschen mit dem Messie-Syndrom zu helfen. Betroffene der Erkrankung schaffen es nicht sich von Dingen zu trennen, was oftmals zur Verwahrlosung des eigenen Hausstandes führt. Das Team geht deshalb den Ursachen auf den Grund entrümpeln – gemeinsam mit den Betroffenen und deren Umfeld – das oft vermüllte und völlig zugestellte Zuhause.Im ersten Schritt geht Karl, Entrümpler und Schädlingsbekämpfer, gegen die unzumutbare Wohnsituation vor. Seine Kollegin Hirtz packt das Problem an der Wurzel, denn für sie ist klar, dass es sich beim Messie-Syndrom um eine ernsthafte Krankheit handelt. Deshalb sieht sie es als die wichtigste Aufgabe an, ihre Schützlinge während der Entrümpelung engmaschig zu betreuen und so auch im Inneren für Ordnung zu sorgen. Durch die zusätzliche langfristige psychologische Unterstützung, die sich an die Dreharbeiten anschließt, soll für mehr Stabilität in der Zukunft gesorgt werden.