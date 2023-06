«Miracle Workers: End Times» startet

US-Fernsehen

TBS wird die neue Staffel Mitte Juli 2023 im Programm ausstrahlen.

Der US-Sender TBS wird die Premiere der Anthologie-Comedy-Serieam Montag, den 10. Juli, zeigen. Daniel Radcliffe («Weird: The Al Yankovic Story»), Steve Buscemi («Boardwalk Empire»), Geraldine Viswanathan («Bad Education»), Karan Soni («Deadpool») und Jon Bass («She-Hulk») kehren im vierten Teil der Serie als völlig neue Charaktere in eine dystopische Zukunft voller radioaktiver Mutanten, Killerroboter und einer tyrannischen Hausbesitzervereinigung mit unverschämten Jahresgebühren zurück.In einer postapokalyptischen Zukunft sehen sich ein Krieger aus dem Ödland (Daniel Radcliffe) und ein skrupelloser Kriegsherr (Geraldine Viswanathan) mit dem dystopischsten aller Albträume konfrontiert: der Ansiedlung in den Vorstädten. Gemeinsam bewältigen sie die existenziellen Schrecken des Ehelebens und des Kleinstadtlebens, alles unter der zweifelhaften Führung eines reichen Schrotthändlers (Steve Buscemi). Weitere Hauptdarsteller sind Jon Bass als treuer Kriegshund des Paares und Karan Soni als Killer-Roboter, der gerne feiert. Zu den Gaststars dieser Staffel gehören Quinta Brunson («Abbott Elementary»), Garcelle Beauvais («Real Housewives of Beverly Hills»), Kyle Mooney («Saturday Night Live»), Ego Nwodim («Saturday Night Live»), Lolly Adefope («Shrill»), Paul F. Tompkins («HouseBroken») und Lisa Loeb («Robot Chicken»).«Miracle Workers» wurde von Simon Rich entwickelt. «Miracle Workers: End Times» wird von Lorne Michaels produziert. Dan Mirk und Robert Padnick fungieren als Showrunner und sind neben Andrew Singer und Katy Jenson von Michaels' Broadway Video, Simon Rich, Daniel Radcliffe und Steve Buscemi ausführende Produzenten.