Filme des Grauens

Der Film, der vor 23 Jahren produziert wurde, zeigt, dass nicht unbedingt erfolgreiche Schauspieler gute Produzenten sind.

ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2000, der auf dem gleichnamigen Roman von L. Ron Hubbard basiert. Er wurde von Roger Christian inszeniert und von John Travolta produziert, der auch eine Hauptrolle im Film spielt. Der Film erhielt überwiegend negative Kritiken und gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.Die Handlung von «Battlefield Earth» spielt in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Erde von einer außerirdischen Rasse namens Psychlos erobert wurde. Die Psychlos sind eine hochentwickelte Spezies, die die Menschheit versklavt und die Ressourcen der Erde plündert. Die Hauptfigur des Films ist Jonnie Goodboy Tyler, gespielt von Barry Pepper, ein rebellischer Mensch, der sich gegen die Psychlos auflehnt und einen Aufstand organisiert, um die Erde von ihrer Tyrannei zu befreien.Der Film weist zahlreiche Probleme auf, angefangen beim Drehbuch. Die Dialoge sind oft unglaublich schlecht geschrieben und die Handlung ist voller Logiklücken und Ungereimtheiten. Die Charaktere sind eindimensional und oberflächlich entwickelt, was es dem Publikum schwer macht, sich mit ihnen zu identifizieren oder in ihre Motivation einzutauchen. Die Regie von Roger Christian konnte diese Schwächen nicht ausgleichen und der Film wirkt insgesamt uninspiriert und amateurhaft umgesetzt.Ein weiteres Problem sind die schauspielerischen Leistungen. John Travolta, der auch als Produzent des Films fungierte, spielt die Rolle des Terl, eines Psychlo-Anführers. Seine Darstellung ist übertrieben und theatralisch, was dem Film einen unfreiwillig komischen Touch verleiht. Barry Pepper als Jonnie Goodboy Tyler ist zwar bemüht, seine Rolle zu retten, jedoch kann er mit dem schwachen Drehbuch und der mangelnden Regieanleitung nicht viel ausrichten. Die meisten anderen Schauspieler wirken ebenfalls unbeholfen und unüberzeugend.Die Kritiken zu «Battlefield Earth» waren verheerend. Der Film wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen verrissen. Die meisten bemängelten die schlechte schauspielerische Leistung, das maue Drehbuch und die uninspirierte Regie. Die visuellen Effekte wurden als billig und unzureichend kritisiert. Der Film erhielt mehrere Nominierungen bei den Goldenen Himbeeren, darunter für den schlechtesten Film, die schlechteste Regie, das schlechteste Drehbuch und die schlechteste schauspielerische Leistung.Warum ist der Film so unfassbar schlecht? Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen ist das Drehbuch inhaltlich schwach und weist zahlreiche Mängel auf. Die Charaktere sind flach und die Handlung ist vorhersehbar und uninteressant. Die Dialoge sind lächerlich und wirken oft wie eine Parodie. Die Regie von Roger Christian konnte diese Schwächen nicht ausgleichen und der Film wirkt insgesamt wie ein liebloses, billig produziertes Werk. Zum anderen sind die schauspielerischen Leistungen von John Travolta und anderen Darstellern in «Battlefield Earth» extrem übertrieben und unbeholfen. Travolta scheint die Rolle des Psychlo-Anführers Terl auf eine übertrieben theatralische Weise zu spielen, was den Film noch unfreiwillig komischer macht.