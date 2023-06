Vice startet neue Reportage-Reihe

US-Fernsehen

«Dark Side of the 2000s» wird Mitte Juli ausgestrahlt.

Vice TV erweitert erneut sein «Dark Side»-Franchise mit einem neuen Spin-off, das vor allem die Zielgruppe der Millennials ansprechen dürfte:. Die zehnteilige Staffel, die am 18. Juli Premiere feiert, behandelt die Radiokriege zwischen Howard Stern und Opie & Anthony, «TRL», den Aufstieg von TMZ, Lindsay Lohan, Charlie Sheens «Two and a Half Men»-Konflikt, «Jon & Kate Plus 8», «The Bachelor», Siegfried & Roy und Lifestyle-Magazine für Männer, sogenannte "lad mags".In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Von unverschämten Schockmagazinen bis hin zu rekordverdächtigem Reality-TV, vom Aufstieg des Promi-Klatsches bis hin zur Abwärtsspirale eines Kinderstars - «Dark Side of the 2000s» taucht in die unerzählten Geschichten des Jahrzehnts ein und enthüllt dunkle Geheimnisse und persönliche Einblicke von Menschen, die alles aus erster Hand miterlebt haben."Mark McGrath ist der Erzähler der neuen Serie, nachdem er die Hauptstimme des Vorgängers «Dark Side of the '90s» gesprochen hatte, dessen zweite Staffel im letzten Sommer ausgestrahlt wurde. Zum «Dark Side»-Franchise von Vice gehören auch die Wrestling-Doku-Serie «Dark Side of the Ring» sowie die Spin-offs über Comedy und Football.