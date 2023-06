Quotennews

«Am Tisch mit Olaf Scholz» wird durch Primetime gebremst

Fabian Riedner von 07. Juni 2023, 08:33 Uhr

Am Dienstagabend strahlte RTL «Take Me Out XXL» aus, aber das kam aus der Konserve.

Zahlreiche Fernsehshows lassen sich nicht gut wiederholen. Im Falle von «Take Me Out XXL», das bereits Ende August 2022 ausgestrahlt wurde, lässt sich das bestätigen. Die Unterhaltungsshow, in der Frauen einen Mann suchen, sicherte sich nur 0,90 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren 0,50 Millionen Zuschauer dabei, sodass man auf 10,8 Prozent Marktanteil kam.



«RTL Direkt Spezial – Am Tisch mit Olaf Scholz» konnte die Reichweiten toppen: 0,93 Millionen Menschen verfolgten die 65-minütige Sendung, die von Pinar Atalay präsentiert wurde. 5,2 Prozent der Zuschauer verfolgten, wie der Bundeskanzler die Fragen von einigen Bürgern beantwortete. Das interessierte 0,39 Prozent der jungen Menschen, das waren 10,3 Millionen.



Noch 0,64 Millionen Menschen sahen um 23.15 Uhr eine nur 45-minütige Ausgabe von «Extra». Das RTL-Magazin beschäftigte sich dieses Mal mit Energiepreise in Deutschland, 5,7 Prozent der Zuschauer waren dabei. Die Fernsehsendung aus Köln verbuchte 0,24 Millionen junge Menschen, mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent kann man aber durchaus zufrieden sein.

Zahlreiche Fernsehshows lassen sich nicht gut wiederholen. Im Falle von, das bereits Ende August 2022 ausgestrahlt wurde, lässt sich das bestätigen. Die Unterhaltungsshow, in der Frauen einen Mann suchen, sicherte sich nur 0,90 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 3,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren 0,50 Millionen Zuschauer dabei, sodass man auf 10,8 Prozent Marktanteil kam.konnte die Reichweiten toppen: 0,93 Millionen Menschen verfolgten die 65-minütige Sendung, die von Pinar Atalay präsentiert wurde. 5,2 Prozent der Zuschauer verfolgten, wie der Bundeskanzler die Fragen von einigen Bürgern beantwortete. Das interessierte 0,39 Prozent der jungen Menschen, das waren 10,3 Millionen.Noch 0,64 Millionen Menschen sahen um 23.15 Uhr eine nur 45-minütige Ausgabe von. Das RTL-Magazin beschäftigte sich dieses Mal mit Energiepreise in Deutschland, 5,7 Prozent der Zuschauer waren dabei. Die Fernsehsendung aus Köln verbuchte 0,24 Millionen junge Menschen, mit einem Marktanteil von 10,2 Prozent kann man aber durchaus zufrieden sein.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel