Primetime-Check

Wie stark war das Tauschkonzert bei VOX? Punktete «Beverly Hills Cop 3» bei Kabel Eins?

15 Minutensahen 4,50 Millionen Zuschauer und erntete 19,9 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum fuhr man 14,6 Prozent Marktanteil ein.(4,21 Millionen) und(4,27 Millionen) verzeichneten am Dienstag 17,9 und 18,0 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum waren 8,2 und 6,2 Prozent dabei. Mitundsicherte man sich im Anschluss noch 2,54 und 2,14 Millionen, die Marktanteile lagen bei 12,0 und 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,0 und 7,1 Prozent ermittelt.Das ZDF zeigteund, die Programme hatten 2,73 und 1,90 Millionen. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 11,6 und 7,9 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 8,3 und 6,2 Prozent generiert. Dasverbuchte 3,07 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 13,6 Prozent bei allen sowie 10,2 Prozent bei den jungen Menschen.Die zwei Halbzeiten des Rückspiels der Relegation zwischen Bielefeld und Wiesbaden sahen sich 2,48 und 2,59 Millionen Menschen an, in der Zielgruppe erzielte Sat.1 15,3 und 15,7 Prozent.lockte 0,90 Millionen Zuschauer zu RTL, doch die Wiederholung schnappte sich nur 10,8 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben wiederholte, das 4,7 Prozent Marktanteil holte. Insgesamt sahen 0,59 Millionen zu.und diedrehten sich um Johannes Oerding, die zwei VOX-Programme hatten 0,94 und 0,68 Millionen sowie gute 8,7 und 7,7 Prozent bei den jungen Erwachsenen. RTLZWEI wiederholte, das auf 0,67 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent in der Zielgruppe kam.spülte 0,79 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, in der Zielgruppe freut man sich über 6,6 Prozent Marktanteil.