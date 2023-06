Lennart hat einen schlechten Einfluss

Soap-Check

Ärger in Berlin: Milla möchte, dass endlich ihr Lennart die Wohnung verlässt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Greta ist verärgert, als sie verdächtigt wird, Eriks Geld gestohlen zu haben. Die Polizei wird wegen des Diebstahls eingeschaltet und im Hotel macht sich Unruhe breit. Als Greta Valentina davon erzählt, erinnert diese sich an den seltsamen Stallburschen, den sie vor kurzem im Personalraum gesehen hat. Sie sieht sich auf dem Gestüt um, doch dort weiß niemand etwas von einem neuen Stallburschen… Markus macht Eleni den Vorschlag, sich stärker in Imanis Projekt einzubringen. Währenddessen wird Leander von Michael zum neuen Ansprechpartner für das afrikanische Partnerschaftskrankenhaus ernannt. Als Leander Imanis Start-up für die Lieferung der Baustoffe vorschlägt, sind alle Beteiligten begeistert. Eleni und er sind sich sicher, dass sie die Zusammenarbeit gut meistern werden – im Gegensatz zu Markus. Max bedauert vor Helene, dass er sich nicht noch mehr als Vater einbringen kann. Als Arthur weint, nutzt er die Gelegenheit und will die vor Erschöpfung eingeschlafene Vanessa entlasten. Er nimmt seinen Sohn im Anhänger mit auf eine Fahrradtour und ist stolz darauf, ihn beruhigt zu haben. Aber dann wacht Vanessa auf und stellt fest, dass die Wiege leer ist – genauso wie Max‘ Handyakku …Als die Kosten für den Wasserrohrbruch Marias finanzielle Mittel weit überschreiten, trifft sie einen folgenschweren Entschluss. Hubert kann Martins Wut nicht verstehen, weil er dessen Gewehr ungefragt laden wollte. Kann der Familienfrieden wieder hergestellt werden? Nach ihrer Ansage an Maria ist Margot traurig, dass aus dem Zusammenleben in Bad Birnbad nichts werden soll. Gibt es wirklich keine Zukunft für die Senioren-WG?Es sieht danach aus, als ob Tobias und Vivien sich wieder miteinander versöhnen würden. Doch mit Davids fieser Intrige hat Tobias nicht gerechnet. Benedikt ist ernüchtert, als Dominic klarstellt, dass er die Firma nie zurückbekommen wird. Gradlinig zieht Benedikt die einzig mögliche Konsequenz. Sina schließt Nadine verletzt aus ihrem Leben aus. Bambi ermuntert Nadine jedoch, Sina noch nicht aufzugeben und auf die Wiederannäherung hinzuarbeiten.Simone und Chiara wollen Jenny helfen, doch als Justus aus London zurückkehrt, fällt er aus allen Wolken. Der Plan geht auf: Als Isabelle Leylas Video sieht, ist sie beunruhigt und versucht, Leyla zu beschwichtigen, was misslingt. Nach gemeinsamer Quality Time glauben Kim und Ben, dass sich der Konflikt zwischen ihnen entspannt hat, doch die Fronten bleiben weiterhin verhärtet.Um Luis die Arbeit zu versüßen, greift Johanna Moritz gegenüber zu drastischen Mitteln. Moritz geht nach Hause, aber kann Luis sich tatsächlich beim Feiern ablenken? Lilly erwischt Jessica, die auf einem Patientenbett eingeschlafen ist und kündigt Konsequenzen an. Jessica verabschiedet sich gedanklich schon von ihrer Ausbildung, doch am Morgen erwartet sie eine Überraschung.Tess ist zunehmend genervt von Johnny, weil er in ihren Augen zu sehr klammert. Außerdem geht ihr das romantische Getue, das er in letzter Zeit ständig an den Tag legt, ziemlich auf die Nerven. Doch damit nicht genug: Tess bekommt auch noch mit, dass George und Johnny im Fitnessstudio ihre Schichten getauscht haben. Dadurch will Johnny dafür sorgen, dass er und Tess noch mehr Zeit miteinander verbringen können. Doch seine Strategie ist nicht wirklich erfolgreich. Tess findet das alles nämlich gar nicht gut und tickt völlig aus.Milla bekommt verärgert mit, dass Lennart wiederholt gegen ihre Abmachung verstößt, woraufhin sie ihm streng die Leviten liest. Milla fürchtet, dass Lennart einen schlechten Einfluss auf Amelie hat. Da sie aber Stress mit ihrer Tochter vermeiden will, beschließt sie resigniert, das Lennart-Thema ruhen zu lassen. Doch als sie in einem eigentlich sehr glücklichen Mutter-Tochter-Moment Lennarts Verhalten ziemlich auf den Geist geht, kommt es zum Streit. Milla will nun, dass Lennart auszieht. Doch Amelie macht ihrer Mutter klar, dass sie im Zweifel mitgehen würde. Milla bleibt schließlich nichts anderes übrig, als eine Rolle rückwärts zu machen und Lennart – sehr zum Ärger von Mike – bei sich wohnen zu lassen. Als Lennart sich später aufrichtig bei ihr und Mike entschuldigt, ist Milla ist beeindruckt. Sie hofft nun, sich geirrt und Lennart falsch eingeschätzt zu haben.