Sat.1 verpflichtet Rachel Rinast für U21-EM

TV-News

Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin ergänzt das Experten-Team um Markus Babbel und René Adler bei der kommenden Europameisterschaft.

Wenn am kommenden Mittwoch, 21. Juni, die UEFA U21-Europameisterschaft beginnt, geht die deutsche Juniorenauswahl von Trainer Antonio Di Salvo als Titelverteidiger ins Turnier. Alle Spiele der EM werden live im Free-TV ausgestrahlt. Während Sat.1 alle Partien mit deutscher Beteiligung zeigt, sind die restlichen Partien bei ProSieben Maxx sowie im Stream bei ran.de und Joyn im Programm. Die Sender haben nun das Übertragungsteam vonvorgestellt.Als Experten sind Europameister Markus Babbel und Ex-Nationalkeeper René Adler im Einsatz. Außerdem hat sich Sat.1 die Dienste von Ex-Nationalspielerin Rachel Rinast gesichert, die 48 Länderspiele für die Schweiz absolvierte und in der Frauen-Bundesliga unter anderem für den 1. FC Köln aktiv war. In diesem Jahr hat sie ihre aktive Profikarriere beendet.Als Moderatoren kommen bei den Live-Übertragungen Matthias Opdenhövel in Sat.1 und Christian Düren auf ProSieben Maxx zum Einsatz, als Fieldreporter fungiert Max Zielke. Kommentiert werden die EM-Partien von Matthias Stach und Uwe Morawe (Sat.1) sowie Franz Büchner, Florian Hauser und Jan Lüdeke (ProSieben Maxx).Den ersten Turnier-Einsatz der deutschen Mannschaft überträgt Sat.1 am Donnerstag, 22. Juni. Anpfiff ist um 18:00 Uhr gegen Israel. Auch die beiden weiteren Gruppenspiele gegen Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni) starten um diese Uhrzeit.