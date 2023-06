ProSieben probiert es nochmal mit «Local Hero»

TV-News

Das Sparprogramm des Senders setzt sich im Juli mit Wiederholungen von «Schlag den Star» und einem Best-of einer Quizshow fort.

Im Herbst des vergangenen Jahres sollte das Traveltainment-Formatder große Aufschlag von ProSieben am Sonntagabend werden, um den zu Sat.1 gezogenen Blockbuster zu ersetzen. Es wurde zur Schmach und nach einer Folge durch die Übertragungen der NFL ersetzt. Nur 0,42 Millionen Zuschauer schalteten damals ein, in der Zielgruppe kam der Unterföhringer Privatsender nicht über einen Marktanteil von 3,3 Prozent hinaus. Seitdem ist das Format im Archiv verschwunden, ProSieben teilte im September 2022 mit, dass man das Format im Frühjahr gemeinsam mit den anderen für den Sonntagabend geplanten Sendungen ausstrahlen werde. Während «Die Unschlagbaren» und «Mission Job: Unknown» inzwischen über den Sender gegangen sind, lässt «Local Hero» weiterhin auf sich warten.Am 4. Juli ist es aber soweit und die Eigenproduktion, in deren ersten Folgen damals Jenke von Wilmsdorff und Nikeata Thompson in Mexiko unterwegs waren, kehrt auf die Bildschirme zurück. Dann zwar nicht am Sonntag, aber ProSieben verspricht alle vier Folgen am Dienstagabend um 20:15 Uhr zu zeigen. Zum Auftakt stehen Moderatorin Verona Pooth und Komiker Wigald Boning im Mittelpunkt, die sich in Thailand unter anderem als Tuk-Tuk-Kurier beweisen und sich auf einem Floating Market einem kulinarischen Test unterziehen müssen.An anderer Stelle wird weiter am Programm gespart. So setzt man am Samsatagabend zur besten Sendezeit auf ein fast vierstündiges Best-of von. Darin präsentiert Joko Winterscheidt zusammen mit prominenten Gästen erlesene Höhepunkte aus fünf Staffeln der Quizshow. Mit dabei sind Palina Rojinski, Sido und Mark Forster. Im Herbst soll auch eine neue Staffel an den Start gehen, wann verriet man aber noch nicht.Der Mittwochabend wird derweil mit alten-Ausgaben gefüllt. Am 5. Juli wiederholt man das Duell zwischen Michael Bully Herbig und Rick Kavanian, das der «LOL: Laughing Out Loud»-Moderator im vergangenen September für sich entscheiden konnte. Die Sendung dauert in der Zweitverwertung bis 1:10 Uhr, danach folgt das Duell zwischen Charlotte Würdig und Jeannine Michaelsen. Das Programm dauert bis 4:55 Uhr – hohe Quoten sind mit dieser Programmierung nicht zu erwarten, dafür aber eine umso beeindruckendere Nettoreichweite.