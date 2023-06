Historischer Tiefstwert für «Topmodel»-Finale

Quotennews

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder von fallenden Einschaltquoten berichtet. Mit dem Finale startete die Show mit Heidi Klum wieder durch – zum Teil.

«Germany's Next Topmodel»-Finale 2006: 4,13 Mio.

2007: 4,49 Mio.

2008: 4,48 Mio.

2009: 4,61 Mio.

2010: 3,57 Mio.

2011: 4,02 Mio.

2012: 3,36 Mio.

2013: 3,72 Mio.

2014: 3,10 Mio.

2015: 2,30 Mio.

2016: 2,87 Mio.

2017: 2,43 Mio.

2018: 2,64 Mio.

2019: 2,57 Mio.

2020: 2,50 Mio.

2021: 2,97 Mio.

2022: 1,93 Mio.

“Die fetten Jahre sind vorbei“, heißt es nicht nur etwa zum Start der Sat.1-Show «The Biggest Loser», sondern auch bei der Betrachtung der-Reichweiten. Das Schlachtschiff von ProSieben geriet vor einem Jahr mit einem Rundumschlag von Rezo in die Schlagzeilen Kandidatinnen bei YouTube aus. Das missglückte Statement von Heidi Klum zum Start der Staffel und das Interview ihres Vaters setzten die Krone auf. Nicole (49, Offenbach am Main), Olivia (22, Hamburg), Selma (19, Berlin), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (22, Koblenz) standen im Finale der Show, die Gewinnerin bekam eine Siegprämie von 100.000 Euro und wurde das Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics. Außerdem erscheint Vivien auf dem Cover der deutschen „Harper’s Bazaar“-Ausgabe. Damit hat auch das erste Mal ein Curvy-Modell gewonnen.Nur noch 1,66 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die mehrstündige Liveshow, in der unter anderem Kim Petras, die Scorpions und «Eurovision Song Contest»-Siegerin Loreen sangen. Im Vorjahr waren 1,93 Millionen Zuschauer dabei, noch vor zwei Jahren sahen 2,97 Millionen Menschen zu. Die aktuelle Ausgabe verzeichnete einen Marktanteil von guten acht Prozent. Bei den jungen Fernsehzuschauern wurden 0,84 Millionen erreicht, der Marktanteil wurde mit sehr guten 18,3 Prozent beziffert.Ab 23.10 Uhr sendeteein Special zum «GNTM»-Finale aus Köln. 65 Minuten standen Annemarie Carpendale und Rebecca Mir vor der Kamera und sprachen mit der Gewinnerin, Leni Klum und Kim Petas. Das ließen sich 0,51 Millionen Zuschauer nicht entgehen, der Marktanteil belief sich auf 4,7 Prozent. 0,20 Millionen Werberelevante blieben wach, der Marktanteil wurde auf maue 7,8 Prozent beziffert. Schließlich lief um 00.15 Uhr noch einmal das Finale, welches 0,10 Millionen erreichte und katastrophale 4,7 Prozent in der Zielgruppe holte.