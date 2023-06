PBS verabschiedet «Endeavour»

US-Fernsehen

Dafür werden neue Programme in diesem Sommer ausgestrahlt.

In diesem Sommer heizt die Drama-Pipeline von PBS mit neuen Premieren und der lang erwarteten Rückkehr von «Masterpierce»-Favoriten ein. Ab Juni gibt die neue Serie(23.07.) dem klassischen Kriminaldrama einen einzigartigen Dreh, inspiriert von ehemaligen Detektiven aus dem wahren Leben, mit Adrian Dunbar in der Hauptrolle als charismatischer Detective Inspector im Ruhestand. Dann begrüßt(18.06.) für die packende letzte Staffel, in der auch einige bekannte Gesichter aus den vergangenen acht Staffeln zurückkehren werden.Im Juli folgt eine explosive neue Staffel der beliebten Serie(09.07.), in der es um Glaube, Vergebung und Erlösung geht, gefolgt von der Premiere des neuen Mystery-Thrillers(09.07.) mit Parminder Nagra in der Hauptrolle als Polizistin, die den Tod eines jungen muslimischen Mannes untersuchen soll."Wir freuen uns, neue Geschichten und Gesichter im PBS-Primetime-Programm begrüßen zu dürfen, und es ist ein bittersüßer Moment, sich von der beliebten Serie «Endeavour» zu verabschieden", so Maria Bruno Ruiz, Vice President, Program Content Strategy and Scheduling bei PBS. "PBS wird auch weiterhin ein Ziel für erstklassige Geschichten sein, die faszinierende Geheimnisse, herzliche Verbindungen und vor allem Drama bieten."